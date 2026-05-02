Оккупанты снова ударили по Сумщине: пострадали двое мальчиков

Российские БпЛА в субботу, 2 мая, атаковали город Сумы. Из-за этого пострадали двое малолетних детей; они госпитализированы.

Об очередном обстреле сообщил в своем Telegram-канале глава Сумской ОГА (ОГА) Олег Григоров. По состоянию на 21:00 была информация о двух потерпевших.

"Мальчики 10 и 11 лет находились на улице тогда, когда враг атаковал город, и получили травмы во время сбивания российских беспилотников", – уточнил Григоров.

Детей забрали в больницу. "Предварительно, травмы не тяжелые", – написал глава областной военной администрации.

Что предшествовало

Российская оккупационная армия 2 мая ударила беспилотником и минометным огнем по Сумской области. Взрывы прогремели в двух районах – Шосткинском и Сумском; ранения получили трое гражданских.

Все пострадавшие – женщины. Им по 39, 63 и 69 лет. Правоохранители начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 2 мая страна-агрессор РФ применила 163 дрона для обстрела Украины. Силы ПВО обезвредили 142 цели.

– Утром обстрел не прекратился. С 08:00 по 18:00 субботы, 2 мая, враг запустил по нашему государству 227 беспилотника.

