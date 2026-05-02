'Попадание на 6 локациях': сколько дронов запустила Россия по Украине с утра

Днем субботы, 2 мая, российские оккупанты, с помощью дронов, терроризировали украинские города и общины. С 08:00 по 18:00 враг запустил по нашему государству 227 средств воздушного нападения.

Зафиксировано попадание 7 беспилотников на 6 локациях. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

"2 мая (с 08:00 по 19:00) противник атаковал 227 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов", – говорится в сообщении.

Россияне устроили дроновый террор среди белого дня

Захватчики запускали беспилотники с направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское на временно оккупированной территории АР Крым. Около 135 из них составляли дроны типа "Шахед".

К отражению воздушной атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 18:00, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 220 вражеских БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и других беспилотников на севере, юге, в центре и на западе страны.

"Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отмечается в сообщении.

Напомним, утром 2 мая российские военные нанесли очередной удар по маршрутному такси в Херсоне. Теракт произошел в Днепровском районе областного центра. В результате атаки пострадали по меньшей мере десять человек, еще двое – погибли.

Также вражеская авиация ударила по Новоалександровке в Запорожской области. В результате атаки есть разрушения и жертвы: один человек погиб, два человека ранены, в частности, ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу 2 мая, около 18:00, военные российской оккупационной армии нанесли удар по Херсону. Целью врага стал обычный супермаркет. Из-за вражеского удара пострадали четыре человека – женщины 57 и 52 года и мужчины 54 и 51 год.

