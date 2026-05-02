Оккупанты ударили по Запорожью: погиб мужчина, среди пострадавших - 7-летняя девочка, разрушены дома. Фото

В субботу, 2 мая, тактическая авиация Воздушно-космических сил России ударила по Новоалександровке в Запорожской области. В результате атаки есть разрушения и жертвы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. В результате атакиодин человек погиб, два человека ранены, в частности, ребенок.

По словам чиновника, вражеские пилоты запустили управляемые авиабомбы. В результате атаки разрушено несколько частных домов, а взрывной волной повреждено жилье рядом с эпицентром атаки.

"Погиб 55-летний мужчина. Получила ранения 7-летняя девочка и 77-летний мужчина. Медики оказывают раненым необходимую помощь", – информирует глава ОГА.

2 мая российская оккупационная армия нанесла очередной удар по маршрутному такси в Херсоне. Теракт произошел в Днепровском районе областного центра, в результате чего погибли два человека.

Также вражеские дроны уничтожили дом многодетной семьи на Черниговщине. Люди выжили, потому что во время атаки находились в гостях. Кроме того, оккупанты ударили "Шахедами" по энергетической инфраструктуре Николаева.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ночной атаки в Харькове "Шахед" попал в многоэтажку и не сдетонировал. Однако обломки дрона ранили мужчину. Еще два человека получили острую реакцию на стресс.

