Россия ударила по Украине дронами: защитники обезвредили 142 из 163 вражеских БпЛА
В ночь на 2 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 163 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 142 цели.
Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Ход атаки
В ночь на 2 мая противник атаковал 163 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым).
"Шахедов", в том числе и реактивных, враг использовал около 100.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 142 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
На момент публикации сводки вражеская атака еще продолжалась.
Последствия вражеских ударов
Били оккупанты этой ночью, в частности, по Одесской области. Так, Россия атаковала портовую инфраструктуру в Измаиле.
Вспыхнули пожары. Однако, как отметили в Измаильской РГА, благодаря очень эффективной работе сил ПВО значительных разрушений удалось избежать.
На Харьковщине этой ночью вражеские БпЛА ударили по частному сектору в селе Васищево Харьковского района. Возник пожар площадью 300 м кв. Горели 2 частных дома и гараж. Взрывами также повреждены соседние дома и надворные застройки.
Пострадали шесть человек, среди них – ребенок.
Почти 20 раз враг атаковал четыре района Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией.
В Павлограде повреждены пятиэтажка и с десяток авто. Пострадали три человека – юноша 18 лет и женщины 24 и 68 лет. Всем оказали помощь на месте.
В Синельниково горели гараж и авто.
На Никопольщине россияне били по Никополю, Покровской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Повреждены инфраструктура, частные дома и хозяйственные постройки.
Под ударом был и Кривой Рог. В городе возник пожар. Изуродована инфраструктура.
В Днепровском районе Херсона оккупанты около 7 часов утра ударили дронами по маршрутке.
"На месте погибли два человека – коммунальщик и женщина. Их личности сейчас устанавливают. Мои искренние соболезнования родным и близким убитых. Ранения получили еще семь человек – шесть мужчин и одна женщина. Среди них четверо работников коммунальной службы. Всех пострадавших доставили в больницу", – отметили в Херсонской ОГА.
Как сообщал OBOZ.UA, во время ночной атаки в Харькове "Шахед" попал в многоэтажку и не сдетонировал. Однако обломки дрона ранили мужчину. Еще два человека получили острую реакцию на стресс.
Также вражеские дроны уничтожили дом многодетной семьи на Черниговщине. Люди выжили, потому что во время атаки находились в гостях.
Кроме того, оккупанты ударили "Шахедами" по энергетической инфраструктуре Николаева.
