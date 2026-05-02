Россия атаковала портовую инфраструктуру в Измаиле, зафиксированы пожары: что известно о последствиях. Фото

В ночь на 2 мая российские войска снова атаковали Одесскую область. В Измаиле захватчики нанесли удары по портовой инфраструктуре.

Видео дня

Благодаря эффективной боевой работе сил ПВО серьезных разрушений удалось избежать. Подробности сообщили в Оперативном штабе Измаильской районной государственной администрации.

Что известно об атаке

Об очередной попытке врага уничтожить порт в Измаиле местные власти сообщили около 3 часов ночи.

"Противник снова совершил нападение на портовую инфраструктуру города Измаил. Очень эффективно отработали силы ПВО — большинство вражеских БПЛА было сбито. Разрушений практически нет. Спасибо силам противовоздушной обороны за защиту. Отдельная благодарность ГСЧС за оперативную работу по ликвидации последствий", – отметили в РГА.

Судя по обнародованным Измаильской райгосадминистрацией кадрам, на территории порта спасатели тушили пожар после вражеских ударов.

Воздушную тревогу в Измаильском районе объявили ровно в полночь. С тех пор местные власти предупредили жителей о движении нескольких больших групп вражеских дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в Харькове "Шахед" попал в многоэтажку и не сдетонировал, однако в квартире, куда влетел вражеский дрон, его обломки ранили мужчину.

Также накануне днем враг ударил по Тернополю "Шахедами". Известно о по меньшей мере 12 пострадавших, облцентр был частично обесточен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!