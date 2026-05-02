Силы обороны сократили численность армии Путина еще на 1 240 оккупантов и уничтожили 6 РСЗО: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 240 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 332 тыс. 950 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 2 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 906), четыре боевые бронированные машины (24 500), 73 артиллерийские системы (41 117), шесть РСЗО (1 763), 2 305 БпЛА оперативно-тактического уровня (267 589).

Также уничтожены 265 единиц автомобильной техники и автоцистерн (93 274) и одна единица спецтехники (4 151).

За сутки Россия потеряла 2 657 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 357 средств ПВО, 435 самолетов, 352 вертолета, 4 579 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как писал OBOZ.UA, накануне в ГУР раскрыли детали уникальной спецоперации по уничтожению "ахматовцев" на Сумщине. В результате операции "Ахмат" понес наибольшие потери с начала большой войны: 41 оккупант был ликвидирован, а 87 "затрехсотили". Кроме этого, еще более 100 "кадыровцев" считаются пропавшими без вести.

