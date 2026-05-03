Ночью Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 268 дронами: защитники уничтожили 249 целей

В ночь на 3 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 269 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 249 целей.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 3 мая (с 19:00 2 мая) противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области (РФ) и 268-ю ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское, Чауда (временно оккупированный Крым), временно оккупированный Донецк.

"Шахедов", в том числе и реактивных, враг на этот раз использовал более 160.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских БпЛА различных типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия нанесла ракетный удар по Сумщине, пострадали шесть человек.

Также за день 2 мая армия РФ более 50 раз атаковала Днепропетровскую область, известно о раненых.

Кроме того, россияне дважды за день атаковали дронами маршрутки в Херсоне и ударили по супермаркету в этом облцентре. Два человека погибли, много пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!