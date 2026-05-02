За день армия РФ более 50 раз атаковала Днепропетровщину: трое раненых. Фото

В течение субботы, 2 мая, российские оккупационные войска продолжили атаковать Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Враг более 50 раз ударил по трем районам, местные жители получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Он обнародовал данные по состоянию на 18:30.

На Никопольщине россияне били по Никополю, Мозолевской, Червоногригорьевской, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах. Вследствие обстрелов возникли пожары, повреждены гостиница, частные дома, хозяйственные постройки, гараж, микроавтобус. Две легковые машины повреждены, еще одна – уничтожена.

Пострадали три человека – женщина 44 лет, мужчины 62 и 84 лет. Все пострадавшие на амбулаторном лечении.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура. На Синельниковщине враг ударил по Покровской громаде.

"За медпомощью обратился еще один человек, пострадавший из-за ночной атаки на Павлоград. 21-летняя женщина на амбулаторном лечении", – добавили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2 мая российские оккупанты с помощью дронов терроризировали украинские города и громады. С 08:00 по 18:00 враг запустил по нашему государству 227 средств воздушного нападения. Зафиксировано попадание 7 беспилотников на 6 локациях.

