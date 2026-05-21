Блог | Российский НПЗ празднует День вышиванки
Черный дым, белое зарево и красное пламя – аутентичный орнамент от Украинцев в День вышиванки надела следующая, уже одиннадцатая в течение мая нефтеналивная путина. Празднично нарядился в узор от Свободолюбивой Украинской Птицы сизранский нпз на Самарщине, прошитый огненным красным крестиком.
Дальше будет живее...
С Днем вышиванки, Свободолюбивый Народ Украины!
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...