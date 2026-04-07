Погибли 9 человек, 49 ранены: Россия на юге Украины устроила террор против гражданского населения. Фото

Российские террористические войска 7 апреля массированно атаковали южные регионы Украины, в результате чегопогибли 9 гражданских и еще 49 получили ранения. По состоянию на 17:30 удары зафиксировали в нескольких областях, оккупанты били по жилым домам, инфраструктуре и транспорту.

Данные в комментарии Укринформу обнародовал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Он уточнил, что количество пострадавших за это время стало одним из крупнейших за последний период.

"Россияне на юге фактически устроили террор против мирного местного населения, нанося удары по гражданским в городах, селах, охотясь, например, в том же Никополе, на общественный транспорт. Уже 49 человек на 17:30 – это самое большое за последнее время количество", – отметил он.

Удары затронули Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую и Херсонскую области. По словам военных, обстрелы были направлены именно по гражданским объектам. Это выглядит как системная тактика – бить там, где люди живут и работают.

В Никополе дрон попал в административное здание, повредил жилые дома, автомобили и автобус. Там погибли 4 человека, еще 18 получили ранения.

В Никополе и Червоногригорьевской громаде российская оккупационная армия целенаправленно ударила беспилотниками по автобусам.

В Херсоне обстрел разрушил аптеку – погибли еще 4 гражданских, 11 ранены. А в селе Романки Днепропетровской области в результате удара беспилотника погиб ребенок, еще три человека пострадали.

Детали обстрелов

Разрушения зафиксировали и в других населенных пунктах. В Вилково уничтожено трехэтажное административное здание, ангар и гаражи. В Вольнянске повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. В Степановке под удар попали больница и школа – ранены три человека, среди них ребенок.

Также пострадали жители Беленького, Лысогорки, Нижней Хортицы, Таврического и Стрюковки. Там зафиксированы раненые и значительные повреждения домов, транспорта и других объектов.

Ближе к вечеру, около 19:00, российский дрон атаковал бригаду экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона. Пострадали трое медиков – врач, парамедик и техник. Их госпитализировали с контузиями и травмами.

В одном из районов города из-за артобстрела загорелись гараж и легковой автомобиль. Спасатели работали под угрозой повторных ударов, но пожар смогли ликвидировать.

Напомним, 6 апреля, Никополь также оказался под ударами российской армии. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых – 1,5-летний ребенок. Также повреждены аптека, многоквартирный дом и автомобили.

Как писал OBOZ.UA, в субботу днем, 4 апреля, российская оккупационная армия также атаковала Никополь. Вражеский удар пришелся на местный рынок. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 25 человек получили ранения, среди них – несовершеннолетняя.

