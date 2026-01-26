'Агрессор подтягивает резервы': Сырский рассказал о ситуации на Покровском и Очеретинском направлениях

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал сложной оперативную обстановку на Покровском и Очеретинском направлениях. Только на этих двух отрезках фронта за прошедшую неделю зафиксировано около 400 боевых столкновений с врагом.

Россияне не оставляют попыток прорыва, постоянно усиливают давление и подтягивают резервы. Об этом говорится в заметке Сырского на официальной странице в Facebook.

Ситуация на Покровском и Очеретинском направлениях

"Продолжаю работу на Покровском и Очеретинском направлениях, где противник сосредотачивает свои основные усилия. Оперативная обстановка здесь сложная. Только за прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 400 боевых столкновений. Агрессор не оставляет попыток прорыва, усиливает давление и подтягивает резервы. Наша ключевая задача – нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал", – рассказал главком ВСУ.

Во время рабочей поездки, добавил Сырский, они вместе с командирами подразделений непосредственно на местах проводят детальный анализ хода боевых действий.

"Противник продолжает применять тактику продвижения малыми пехотными группами. Их своевременное выявление, сдерживание и уничтожение требуют постоянного мониторинга поля боя, четкой координации подразделений и гибких тактических решений. Особое внимание уделяем усилению подразделений беспилотных систем – прежде всегоприменению ударных дронов для поражения оккупантов, а также развитию логистики с привлечением роботизированных комплексов", – рассказал главком.

Он также отметил, что война меняется, и выигрывать будет тот, кто вовремя будет реагировать на эти изменения.

"Меняется война – меняем подходы к ее ведению. Масштабирование современных технологий непосредственно влияет на эффективность боевых действий и позволяет сохранять жизни украинских воинов. Спасибо каждому военнослужащему за уничтожение захватчиков, слаженную командную работу и высокий уровень профессионализма", – резюмировал Сырский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сырский заявил о кардинальном изменении тактики поражения, которую применяют украинские воины. При ударах по вражеским целям они делают ставку на технологии и быструю адаптацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!