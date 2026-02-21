Не только производитель "Искандеров": в Генштабе раскрыли подробности поражения важных объектов ВПК и логистики врага

В ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ атаковали ряд важных объектов, которые обслуживают российское войско. Среди пораженных целей, в частности, предприятие, производящее межконтинентальные и баллистические ракеты.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там отметили, что удар нанесли, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Одной из целей стало предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск, что в Удмуртской Республике России. В результате атаки на территории объекта зафиксирован пожар.

По данным Генштаба "Воткинский завод" производит межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс", "Ярс-С" и "Ярс-М", а также баллистические ракеты ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А". Кроме того, предприятие производит ракеты типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Что известно о других пораженных объектах

Предварительно известно, что Силы обороны поразили Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области страны-агрессора. Предприятие причастно к обеспечению потребностей российской оккупационной армии. На территории завода возник пожар, масштабы которого устанавливаются.

Взрывы раздавались и на временно оккупированной территории Донецкой области. Под атакой оказался склад горюче-смазочных материалов в Донецке и мастерская по производству и обслуживанию беспилотников в районе населенного пункта Новая Каракуба.

Также в населенном пункте Пологи на временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны нанесли удар по складу материально-технических средств оккупантов.

Напомним, первыми об атаке на "Воткинский завод" сообщили OSINT-телеграмм-каналы, которые обнародовали видео с места происшествия. В сообщениях говорилось об ударе по предприятию военно-промышленного комплекса, производящему ракетные системы для российской армии, в частности "Искандеры".

Совладелец и главный дизайнер компании Fire Point (производитель ракет "Фламинго") Денис Штилерман опубликовал в X видео с моментами пусков ракет и загадочным комментарием: "Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст – позже)".

Впоследствии записи начали распространять и в российских социальных сетях. Пользователи отмечали, что завод расположен на значительном расстоянии от Украины – около 1419 км. В сообщениях подчеркивалось, что вокруг предприятия обустроены оборонительные рвы по периметру.

Уоткинский завод относится к оборонной отрасли РФ и специализируется на производстве ракетных систем. Именно там изготавливают оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые Россия применяет в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 февраля в тимасово оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили два пограничных сторожевых корабля и два самолета россиян. Также под удар попала вражеская реактивная система залпового огня в Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!