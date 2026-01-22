В Генштабе заявили о поражении нефтяного терминала в России и ряда объектов врага на оккупированных территориях. Фото и видео

В ночь на 22 января украинская армия нанесла поражение по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России, который задействован в обеспечении вражеских войск. Также была атакована военная инфраструктура на оккупированных территориях Донецкой, Херсонской областей и в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Все цели были поражены, возникли пожары.

