Под прицелом был НПЗ: дроны атаковали Саратов, прогремела серия взрывов. Видео

В российском Саратове пожаловались на ночную атаку дронов. Жители города рассказали, что слышали "более 10 мощных взрывов".

Под ударом оказался местный НПЗ. Об этом пишут российские паблики, а также украинский Telegram-канал Supernova+.

Что известно

Еще в начале суток 19 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об "угрозе БпЛА" в регионе.

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", – писал российский чиновник.

"Локально сработали" системы оповещения, в частности, в Саратове и соседнем Энгельсе. Жители этих городов слушали вой сирен под аккомпанемент взрывов.

"Мощные взрывы гремят над Саратовом — система ПВО в эти минуты активно отражает атаку украинских БПЛА. Как рассказали местные жители, всего было слышно уже более 10 мощных взрывов, первые прозвучали в районе 3:10 по местному времени. Предварительно, уничтожено уже несколько вражеских дронов. Также о громких звуках сирены и отдалëнных хлопках сообщают жители Энгельса", – написал один из пропагандистских российских пабликов.

В Энгельсе канонада и вой сирен сопровождались также гулом двигателей военных самолетов: оккупанты на фоне атаки взялись спасать авиацию, расположенную на местном аэродроме, от возможного уничтожения, писал Telegram-канал Exilenova+.

Ни пропагандисты, ни губернатор области ничего не сообщали о последствиях атаки – в отличие от местных жителей. Так, в сети появились видео, снятые, судя по голосу за кадром, ребенком. Автор видео любезно подсказал, что взрывы раздавались в районе местного нефтеперерабатывающего завода: именно он, утверждает уже Supernova+, был целью атаки.

О ее последствиях информации на данный момент нет.

Тем временем на фоне "угрозы БпЛА" в Саратове и соседней Пензе ввели "план Ковер" в местных аэропортах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в регионах России и на оккупированных ею территориях начался "парад блэкаутов".

По состоянию на вечер субботы, 17 января, свет пропал в домах россиян в Ейске (Краснодарский край), Краснозаводске и Серпухове (Московская область), а также на оккупированных землях Херсонщины и Запорожья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!