Дроны СБУ поразили российский химзавод, на котором изготавливали составляющие для взрывчатых веществ: детали точного удара

Дроны Службы безопасности Украины нанесли точечный удар по стратегическому химическому предприятию на территории России. Объект был задействован в производстве составляющих для взрывчатых веществ, которые использует военно-промышленный комплекс РФ.

Поражение завода стало еще одним элементом системного ослабления тыловой инфраструктуры врага. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Под удар попал завод "Метафракс Кемикалс" – одно из ключевых химических предприятий России, которое специализируется на производстве метанола и производных продуктов. Часть этой продукции используется в технологических цепочках изготовления взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов.

Удар был нанесен дронами с большой дальностью поражения, что позволило достичь цели глубоко в тылу РФ. В результате атаки на объекте зафиксировано повреждение производственных мощностей и технологического оборудования, что может привести к длительной остановке отдельных цехов.

"Метафракс Кемикалс" входит в перечень важных поставщиков химического сырья для предприятий, связанных с военным производством. Именно поэтому завод рассматривался как легитимная цель в рамках ослабления логистики и промышленной базы российской армии.

Удар по химзаводу демонстрирует изменение акцентов в работе СБУ – от точечных операций до системного давления на критические элементы военной экономики РФ. Такие атаки не только наносят материальный ущерб, но и затрудняют производство боеприпасов, непосредственно влияя на способность России продолжать войну.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины поразила нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. На объект, расположенный в районе поселка Волна, наведались дроны Центра спецопераций "Альфа".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!