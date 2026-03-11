Силы обороны отминусовали еще 990 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 990 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 275 тыс. 980 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 11 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали пять танков (11 763), три боевые бронированные машины (24 177), 61 артиллерийскую систему (38 263), одну РСЗО (1 680), 2 157 БпЛА оперативно-тактического уровня (170 966).

Также уничтожены 281 единица автомобильной техники и автоцистерн (82 791) и одна единица спецтехники (4 088).

За сутки Россия потеряла 2 509 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 328 средств ПВО, 435 самолетов, 349 вертолетов, 4 403 крылатые ракеты, 31 корабль/катер, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы ГУР получили российские документы о потерях на поле боя. По словам президента Украины Владимира Зеленского, соотношение потерь составляет 62% убитых и 38% раненых. В закрытой документации РФ говорится о безвозвратных потерях в размере 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых, но есть основания считать эти цифры заниженными.

