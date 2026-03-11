Украина производит уникальные дроны-перехватчики – причем не только для борьбы с "камикадзе": на что они способны и чем отличаются

После начала военной операции США и Израиля против режима Ирана к Украине обратился ряд стран с просьбой о помощи в борьбе с иранскими дронами-камикадзе. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несколько групп украинских военных специалистов уже отправились в Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и на американские базы в Иордании. Но не менее интересным остается вопрос, а какие дроны-перехватчики вообще есть у Украины, в чем их отличия и какие вероятнее всего будут спасать Ближний Восток?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Тема отправки Украиной своих специалистов и дронов-перехватчиков вызвала в нашем обществе бурную дискуссию, разделив его на два лагеря. Одни утверждают, что это подорвет обороноспособность страны, когда нам самим не хватает средств для перехвата вражеских целей, другие же объясняют долгосрочные перспективы такой помощи странам ближневосточного региона, что только положительно скажется на оборонных возможностях Украины.

Но при этом упускается из виду важный аспект. Украина – единственная в мире страна, которая не только имеет уникальный опыт и уникальную технологию борьбы с дронами-камикадзе, но также и одну из широчайших номенклатур этих средств.

В то время как на слуху у многих буквально пара-тройка названий украинских зенитных дронов, в действительности их куда больше и у каждого свои особенности, характеристики, функционал применения.

Удивительно то, что опыт Украины в реальной войне не является тайной информацией и регулярно обсуждается в открытых источниках, на международных форумах, саммитах, конференциях, а аналитики многих стран сделали себе карьеру на анализе развития технологий в рамках нынешнего конфликта. Но при этом, ни одна страна толком не реализовала самые необходимые решения для своей защиты с учетом украинского опыта и, фактически, современных реалий.

Как говорится, пока гром не грянет… И вот это произошло.

Украинские дроны-перехватчики

На сегодняшний день в Украине производится более десятка видов дронов-перехватчиков, которые отличаются ценой, характеристиками и функционалом. У них разные скорости, разные предельные высоты, разная дальность перехвата, а также разные принципы перехвата и управления.

Условно все дроны-перехватчики можно объединить в группу ближнего радиуса действия ПВО, оперирующую в пределах средней дальности 20 километров. Высота – средний предел 5 тыс. метров. Средняя скорость – 300 км/ч.

Самые известные украинские дроны-перехватчики – это STING и P1-SUN. И на этом примере как раз ощущается небольшая, но все же разница функционала на первый взгляд практически одинаковых средств перехвата.

STING обладает скоростью до 250 км/ч и дальностью оперирования до 15 км с управлением по каналу оператора.

Он может перехватывать практически весь спектр малогабаритных воздушных целей, но предпочтительнее всего и эффективнее работает по разведывательным дронам типа Орлан-10.

P1-SUN – скорость достигает 300 и даже 350 км/ч, максимальный радиус перехвата от 15 до 23 км, а управление может осуществляться как оператором по видеоканалу, так и в режиме полуавтономного наведения. Такие средства перехвата применяются для быстрого реагирования на угрозы типа Shahed-136 и могут перехватывать при определенных условиях даже реактивные цели. В теории – даже вертолеты.

Мало когда упоминают ODIN Win_Hit, хотя его концепция запуска как с наземного мобильного комплекса, в переносном формате, а также с воздушного носителя – при возможности автономного управления, причем на скорости 300 км/ч, делает это средство весьма серьезным контраргументом вражескому террору.

Но если говорить о скоростных характеристиках, то безусловными лидерами являются перехватчики самолетного типа, скорость которых достигает 450 км/ч. А это превращает такого типа дрон в мини-ракету, представляющую опасность для практически всей вертолетной техники противника, а не только для их дронового авиапарка.

Что касается рекордсменов по скорости среди дронов-перехватчиков не самолетного типа, то на сегодняшний день это WIY STRILA – 350 км/ч. Но минус этого дрона – ограничение по высоте 4 км и относительно малый радиус действия до 14 км. Имея рекорд в одной характеристике, получаешь ограничение по другой?

Zerov-8 – обладает системой обнаружения и сопровождения цели (TFL Anti-Shahed), основанной на искусственном интеллекте. Это позволяет осуществлять автономный поиск цели и автоматическое наведение – при нормальных погодных условиях на расстоянии до 1 километра, а при сложных метеоусловиях – до 300 метров.

Octopus – имеет возможность установки сеточного захвата, а Bulava обладает мощной боевой частью в сравнении с другими аналогами и т.д.

Вот об этом я и говорю. Множество различной продукции – со своей спецификой применения, ценовой категорией и, что также важно, налаженным массовым, серийным производством или такой, которая только начинает поставляться в войска.

Какие именно дроны поедут на Ближний Восток

На мой взгляд предпочтение будет отдано именно тем дронам-перехватчикам, производство которых налажено настолько, чтобы можно было отправлять партии без задержек и ограничений для внутренних потребностей Украины. Поэтому в том, какие первыми появятся на ближневосточном плацдарме, я даже не сомневаюсь, но тут есть ряд других нюансов.

На первом этапе обучения операторов ближневосточных стран желательна унификация продукции, один-два типа дронов-перехватчиков. При разнообразии типов, характеристик и функционала – обучение будет проходить дольше и менее результативно.

С другой стороны, если украинские дроны себя хорошо проявят в вопросах защиты воздушного пространства над странами Ближнего Востока (а я в этом даже не сомневаюсь), то это может породить не только заинтересованность этих стран в инвестициях в такое производство в Украине, но и создании конкуренции.

Менталитет Ближнего Востока такой: что есть у соседа – хочу себе похожее, но другое и лучше. Поэтому, если одна страна себе поставит на вооружение STING или P1-SUN, то вполне вероятно другая заинтересуется WIY STRILA, а третья захочет себе мощную Bulava и т.д. А все это инвестиции, перспективы развития и масштабирования производства.

Ранее мы рассказывали о том, как удары по Ирану сказались на поставках средств террора в Россию и какие возможности получила Украина.