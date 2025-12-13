'Здесь был наш свет': энергетики показали последствия атаки РФ по подстанциям на Одесщине. Видео

В Одесской области в результате российских атак на энергосистему повреждены 20 подстанций. Энергетики показали, как сейчас выглядит одна из них.

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале ДТЭК. На них видно обгоревшее оборудование и кучи кирпича, в которые превратились стены после попаданий вражеских целей.

Несмотря на значительные разрушения, энергетики занимаются восстановлением поврежденных объектов и возвращают людям свет.

"Работаем круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома", – отметили в ДТЭК.

Энергетики ДТЭК уже вернули свет для 100 тысяч семей после ночного обстрела Одесской области. Без света по состоянию на вечер 12 декабря оставались около 22 тысяч семей.

"Ситуация тяжелая. Восстановление потребует времени. Энергетики всей Одесской области работают в усиленном режиме", – сказано в сообщении.

Что известно об атаке на Одесскую область

В ночь на 12 декабря РФ атаковала уже 12-ю электроподстанцию в Одесской области. Также под удар попал еще один энергообъект.

По состоянию на утро энергетики переподключили 40 тысяч потребителей через резервные схемы. При этом еще 90 тысяч временно оставались без света.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры фиксировали последствия атаки. Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Известно, что речь идет о массовой атаке беспилотниками. Повреждены не только объекты энергетики, но и административные и складские помещения. Люди, к счастью, не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области и повредила гражданское судно в порту Черноморск. Атака произошла 12 декабря, после ночного удара по энергетической инфраструктуре Одессы. Поврежден контейнерный перегружатель, а еще ранен работник частной компании.

