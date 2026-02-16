Оккупанты снова атаковали главный корпус Херсонского госуниверситета: изуродованы аудитории. Фото

В ночь на понедельник, 16 февраля, российская оккупационная армия наносила удары по Херсону. Под атакой в очередной раз оказался главный корпус Херсонского государственного университета.

Из-за действий захватчиков здание получило значительные повреждения. Об этом сообщил ректор учебного заведения Александр Спиваковский.

Что известно

"Сегодня ночью российские варвары продолжили уничтожать главный корпус Херсонского государственного университета. Мои родные аудитории физико-математического факультета, где расположились физические лаборатории. Где готовились сотни учителей физики...", – говорится в сообщении.

Спиваковский обнародовал фото, на которых видны серьезные повреждения здания. В помещениях выбиты окна, разрушены стены, везде лежат горы обломков.

Стоит отметить, что с апреля 2022 года по приказу Министра образования и науки Украины Херсонский государственный университет временно перемещен на базу Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

Напомним, ранее целью вражеской атаки стало одно из учреждений здравоохранения в Херсоне. В результате удара ранения получили женщина и мужчина 58 и 62 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы и резаные раны лица.

Как писал OBOZ.UA, вечером 15 февраля российские оккупационные войска устроили атаку на Харьковщине. Под ударом беспилотника оказался Купянский район. Известно о пяти пострадавших, среди которых – несовершеннолетняя. Кроме того, повреждены дома, хозяйственные помещения и автомобили.

