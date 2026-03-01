'Город методично стирают': военные показали кадры из Константиновки. Фото

Российские военные продолжают свои террористические атаки по Украине. В частности, оккупанты не прекращают обстреливать и стирать с лица земли Донецкую область.

В воскресенье, 1 марта, украинские военные показали кадры из города Константиновка. Враг пытается методично уничтожать этот населенный пункт.

"Константиновка под постоянным вражеским огнем. Город методично стирают. Безопасных путей сюда уже не существует. Логистика сверхсложная: транспорт стал приоритетной целью для вражеских дронов, поэтому единственный способ добраться до позиций — идти пешком. Мимо свежих воронки и сожженной техники", – говорится в подписи под фото.

Военные отмечают, что в городе в постоянной опасности до сих пор остаются гражданские. Жизнь здесь продолжается вопреки логике и инстинкту самосохранения.

"Несмотря на все, воины 49 ОШБ Карпатская Сечь остаются в секторе, держат строй и продолжают выполнять боевые задачи", – отмечают военные.

Накануне, 28 февраля, стало известно о том, что украинские военные, которые обороняли Константиновку в Донецкой области, провели на одной позиции 137 дней без ротации. Бойцы с позывными "Лев", "Шатун" и "Украина" рассказали, как удерживали рубеж в городе.

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении (Донецкая область) ситуация остается напряженной. Российские оккупанты все чаще применяют квадроциклы для маневров. В районе Мирнограда враг пытается обойти позиции украинских защитников с северо-востока и юго-запада, чтобы осуществить попытку оперативного окружения.

Как писал OBOZ.UA, российские оккупанты активизировали действия на севере Мирнограда (Донецкая область), усиливая давление на украинские оборонительные позиции. Подразделения ВСУ держат оборону и сдерживают попытки противника продвинуться вперед. Оккупанты пытаются накапливать тяжелую технику и личный состав.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!