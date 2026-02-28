'137 дней на позиции среди ада': украинские военные рассказали об обороне Константиновки. Видео

Украинские военные, которые обороняли Константиновку в Донецкой области, провели на одной позиции 137 дней без ротации. Бойцы с позывными "Лев", "Шатун" и "Украина" рассказали, как удерживали рубеж в городе.

За время их пребывания город фактически превратился в руины. Об этом говорится в видео, обнародованном на странице 28-й отдельной механизированной бригады в Telegram.

Четыре месяца под землей и в руинах

На позицию они заходили еще в теплое время года, а выходили уже тогда, когда значительная часть Константиновки была уничтожена. "Мы заходили на позицию, когда еще было тепло, выходили – Констахи уже нет", – говорят бойцы в видео.

Более четырех месяцев трое пехотинцев удерживали оборону фактически в изоляции – среди разрушенных зданий, под постоянными обстрелами и в условиях ограниченных ресурсов. Они рассказывают, что смогли обустроить минимальный быт, организовать дежурство и наладить стабильную связь с подразделением и тылом.

"Дрон принес, мешки нам пустые, мы их песками набрали и заблиндажировали все там на зиму. Натяжные потолки обои уже немножко не первой свежести, надо будет заменить. У нас блиндаж большой...", – говорит боец "Шатун".

Как держали позицию

Военные отмечают, что ключевыми стали взаимная поддержка и четкая координация действий. Несмотря на усталость и постоянное напряжение, им удалось удержать оборонительный рубеж и не допустить прорыва.

Один из бойцов с позывным "Украина" признался, что перед выходом на позицию молился: "Я когда-то лежал в доме на кровати, смотрел на Иисуса и говорил, чтобы я удачно туда зашел и чтобы я удачно туда вышел". Вера и поддержка собратьев помогали не терять внутреннее равновесие в условиях, когда вокруг – только холодная земля и руины.

История пехотинцев демонстрирует реалии современной войны без прикрас – ежедневную изнурительную работу на передовой, где оборона держится не только на оружии, но и на выносливости и доверии между военными.

