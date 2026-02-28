Оккупанты начали подготовку к весенне-летнему наступлению: в ISW назвали приоритетную цель России. Карта

Россия готовится к весенне-летнему наступлению в Донецкой области. Сейчас оккупанты активно используют артиллерию и дроны для подготовки поля боя для дальнейших атак.

В частности, в последние дни из ствольной артиллерии захватчики обстреляли окрестности Краматорска, это может быть предвестником начала наземных штурмов города в ближайшем будущем. Такое предположение высказали в Институте изучения войны (ISW).

Россия готовится к новому наступлению

Аналитики считают, что россияне перешли к артиллерийской и беспилотной подготовке поля боя к весенне-летнему наступлению крепостной пояс в Донецкой области.

В частности, 26 и 27 февраля российские войска обстреляли Беленькое (примерно в 14 километрах от линии фронта и непосредственно к северо-востоку от Краматорска, северного края пояса крепостей — ряда укрепленных городов, составляющих основу украинской обороны в Донецкой области с 2014 года).

"Это первый случай, когда российские войска нанесли удар по Краматорску или его пригородам с использованием ствольной артиллерии. Артиллерийские удары по Беленькому, вероятно, знаменуют собой начало российской артиллерийской подготовки перед ожидаемым весенне-летним наступлением России 2026 года", – указано в материале ISW

Аналитики прогнозируют, что оккупанты начнут наземный штурмовой этап этого наступления "в ближайшее время" – после фазы артиллерийской подготовки.

Кроме того, российские войска также проводят кампанию по "воздушному заграждению" на южном крае крепостного пояса. Под "воздушным заграждением" аналитики подразумевают интенсивное использование беспилотников для поражения целей в передовой (примерно от 20 до 100 километров от линии соприкосновения) с целью влияния на тактические операции на поле боя.

Геолокационные кадры, опубликованные 26 февраля, зафиксировали удары российских дронов по гражданскому велосипедисту на трассе H-20 Константиновка-Славянск к северо-западу от Константиновки и по украинским войскам в Алексеево-Дружковке.

Эта трасса является основной наземной линией связи, соединяющей города "пояса крепостей".

Российские войска используют многомесячные кампании "воздушного заграждения" как часть более широкого плана, направленного на ослабление оборонительных возможностей и позиций на передовой перед российскими наземными наступлениями.

Аналитики процитировали украинского военного, воюющего на Славянском направлении, который сообщил, что российское военное командование разворачивает подкрепление на Славянском направлении. А это, говорят в ISW, является "еще одним показателем того, что Россия планирует предоставить приоритет наступательным операциям против Пояса крепостей в ближайшей перспективе".

"Российское наземное наступление с целью захвата пояса крепостей, вероятно, будет многолетним оперативным процессом, который будет стоить российскому военному командованию значительных затрат времени, человеческих ресурсов и сил. Российские войска до сих пор не смогли или не желали сосредоточить ресурсы, необходимые для решительной наступательной операции, особенно против крепостного пояса", – говорится в материале.

