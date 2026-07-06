Россия во второй раз с начала года за месяц потеряла больше территории, чем захватила. Карта

В июне российские оккупанты потеряли в Украине больше территории, чем смогли захватить. Площадь территории , контролируемой Россией , за месяц сократилась на 9 квадратных километров.

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Об этом говорится в анализе финского OSINT-проекта BlackBird Group. Аналитики отмечают, что это уже второй случай с начала 2026 года, когда Россия по итогам месяца потеряла больше территории, чем захватила.

По данным проекта, основными причинами сокращения территории, контролируемой РФ, стали украинские контратаки в районах Лимана, Андреевки-Клевцового, а также к северу от Гуляйполя.

Аналитики также связывают уменьшение площади, находящейся под российским контролем, с расширением так называемых "серых зон" вдоль линии фронта. Эксперты отмечают, что этому могло способствовать более широкое применение Украиной тактики инфильтрации.

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В то же время BlackBird Group отмечает, что на отдельных участках фронта российские войска продолжают наступательные действия. Продвижение армии РФ, по оценке проекта, продолжается в районах Константиновки, к западу от Гуляйполя и к востоку от Купянска.

В BlackBird Group считают, что значительная часть Константиновки в настоящее время находится в "серой зоне" с неопределенной линией контроля. По оценкам аналитиков, к концу лета Россия, вероятно, сможет установить контроль над городом.

Несмотря на снижение темпов продвижения, аналитики предполагают, что российская армия продолжит операцию в направлении Славянска и Краматорска, рассчитывая установить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей. В то же время эксперты считают маловероятным достижение этой цели в 2026 году.

В BlackBird Group также отмечают, что в связи с сокращением возможностей России добиваться успехов на фронте и усилением экономического давления из-за украинских ударов на большие расстояния российское руководство может прибегнуть к дальнейшей эскалации войны. Одним из возможных вариантов называется новая мобилизация, хотя, по мнению аналитиков, она будет иметь значительные политические последствия.

Напомним, лидер Кремля Владимир Путин стал подвергаться в России пока что редкой, но публичной критике, что до недавнего времени считалось невозможным. Критика касается прежде всего экономико-политических последствий войны, которую развязал российский диктатор против Украины. Проявление такой критики в публичном пространстве, мягко говоря, необычное явление, учитывая, что Путин уничтожил и криминализировал все виды политической оппозиции.

Также OBOZ.UA сообщал, что с начала 2026 года Украина нанесла как минимум 194 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это в 11 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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