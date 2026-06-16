Россия использует сгенерированные ИИ видео для фальсификации заявлений об успехах в Константиновке – ISW

Страна-террорист Россия продолжает использовать искусственный интеллект в своих информационных операциях, чтобы сфальсифицировать заявления об успехах в Константиновке. Параллельно с лживыми сводками от минобороны РФ пропагандисты публикуют ИИ видеозаписи поднятия российских флагов в Константиновке.

Видео дня

Украинские военные отмечают, что заявления россиян не соответствуют реальному положению дел путинской армии в Константиновке. Об этом пишет Институт изучения войны.

Использование ИИ для дезинформации

По оценкам ISW, видеозаписи, опубликованные в информационном пространстве 15 июня, имеют признаки создания с помощью искусственного интеллекта. На данных кадрах демонстрируется, как российские оккупанты держат флаги на западной и юго-западной окраинах Константиновки, а также в населенном пункте Довга Балка (к юго-западу от города). В этот же день министерство обороны России поспешило официально заявить о "захвате Довгой Балки".

Аналитики подчеркивают, что данные манипуляции полностью укладываются в рамки предыдущих российских информационных операций, где сгенерированные ИИ-видео использовались для преждевременных и ложных заявлений о продвижении на поле боя.

Главные истории дня

Эксперты отмечают, что в скоординированной кампании по преувеличению российских успехов в Константиновке задействованы не только официальные каналы минобороны РФ, но и федеральные медиа.

Позиция украинского командования

Командующий 19-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Александр Бакулин подтвердил, что ситуация в Константиновке искусственно раздувается противником в медиапространстве. По его словам, российские полевые командиры уже отчитались наверх о захвате города и теперь вынуждены проводить штурмы, чтобы попытаться превратить эти ложные доклады в реальность.

Бакулин привел в пример видео, опубликованное 4-й отдельной мотострелковой бригадой РФ, где оккупанты позируют с флагами. Он отметил, что практически сразу после съемки эта российская группа была атакована украинскими войсками.

По официальным оценкам украинских военных, реальный масштаб проникновения российских сил в город незначителен. В Константиновке действует от 93 до 153 российских диверсантов, а данные в 250–300 российских солдат существенно преувеличены.

Напомним, оккупационная армия РФ сосредоточила значительные силы на захвате Константиновки, которая стала главным пунктом наступательной кампании агрессора весной-летом 2026 года. На этом направлении оккупанты задействовали элементы нескольких армий и укомплектовали штурмовые подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

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