Российские войска сделали ставку на захват Константиновки: в ISW оценили риски для Украины. Карта

Российская оккупационная армия сосредоточила значительные силы на захвате Константиновки, которая стала главным пунктом наступательной кампании агрессора весной-летом 2026 года. На этом направлении оккупанты задействовали элементы нескольких армий и укомплектовали штурмовые подразделения.

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Эксперты и военные обозреватели фиксируют тактические успехи россиян, однако оценивают перспективы масштабного оперативного прорыва скептически. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Общая ситуация вокруг Константиновки

Согласно данным украинского военного наблюдателя Константина Машовца от 10 июня, штурм Константиновки ведут две крупные тактические группы противника – "Бахмут" и "Дзержинск" (Торецк). На данный момент их передовые подразделения находятся примерно в двух километрах друг от друга.

Тактическая группа "Бахмут" продвинулась от Ступочек через Новодмитровку, захватив ее южную часть. Российские силы вошли в северо-восточную часть Константиновки и продвинулись вдоль трассы Т-0504 Покровск – Бахмут до железнодорожной станции.

Тактическая группа "Дзержинск" продвинулась со стороны Ильиновки, охватив районы от северо-западной до юго-западной окраины города. По оценкам наблюдателей, этой группе удалось добиться тактического прорыва в западной части Константиновки.

Саму железнодорожную станцию "Константиновка" российским войскам захватить не удалось. Кроме того, украинские силы успешно зачистили Довгу Блаку на юго-западе от города от российских диверсионно-разведывательных групп.

Сорванные дедлайны Кремля и цена продвижения

Кампания по захвату Константиновки длится уже около года. Российские войска начали подготовку к ней в конце лета и начале осени 2025 года после захвата Торецка и большей части Часового Яра. В октябре 2025 года оккупанты впервые проникли в черту города и к текущему моменту смогли занять как минимум 12,69% его территории.

Зимой 2026 года штурмы активизировались, а в марте масштаб наступательных операций резко возрос. По данным аналитиков, российское командование устанавливало жесткий дедлайн – захватить Константиновку к маю 2026 года.

Для выполнения этой задачи враг пошел на масштабные меры. В декабре 2025 года в район Константиновки перебросили части 70-й мотострелковой дивизии. В апреле 2026 года, как сообщал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, интенсивность атак существенно выросла, включая механизированные штурмы силами до взвода.

По состоянию на 6 июня атакующие город подразделения были пополнены живой силой и техникой на 80%. Несмотря на концентрацию как минимум одной общевойсковой армии и армейской авиации, к маю город удержался, и дедлайн Кремля был сорван.

Тактические успехи без оперативного прорыва

Аналитики ISW подчеркивают, что российские войска, скорее всего, продолжат проникать вглубь Константиновки и смогут закрепиться в отдельных районах города летом 2026 года. Однако это продвижение обойдется оккупантам огромными потерями, а оперативный успех в масштабах всего "Крепостного пояса" маловероятен.

Российские войска, вероятно, продолжат проникать в Константиновку и укреплять позиции в определенных районах города, но при этом, скорее всего, понесут большие потери.

Напомним, силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение на двух важных направлениях фронта. Успехи украинских защитников зафиксированы в районах Боровой и Константиновки-Дружковки.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

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