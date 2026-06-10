Украинские войска продвинулись в районе Боровой и Константиновки-Дружковки – ISW

Силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение на двух важных направлениях фронта. Успехи украинских защитников зафиксированы в районах Боровой и Константиновки-Дружковки.

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Продвижение украинских войска на разных участках фронта подтверждены верифицированными геолокационными кадрами. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Продвижение в районе Боровой

Украинские военные успешно продвинулись к юго-востоку от стратегически важного населенного пункта Боровая. Опубликованные 8 июня видеозаписи с геолокацией подтверждают продвижение ВСУ в районе Карповки, к востоку от Среднего и к северо-западу от Зеленой Долины.

Источники, отслеживающие действия российской группировки войск "Запад", сообщают, что украинские силы перешли в контратаку в направлении Грековки.

В то же время на этом же направлении фиксируется активность врага. Один из российских пропагандистов утверждал, что оккупационные войска смогли продвинуться к югу от Загрызово (к северо-востоку от Боровой).

Бои в районе Константиновка-Дружковка

Ожесточенные бои продолжаются в тактическом районе Константиновка-Дружковка, где Силы обороны Украины также добились успеха.

Опубликованные 7 июня видеозаписи с геолокацией указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись и сохранили позиции на северо-западе Часового Яра (северо-восток от Константиновки).

Другие видеозаписи с геолокацией показывают, как российские войска действуют в зданиях и вблизи них в западной части Константиновке после того, что, по оценке ISW, были российскими операциями по проникновению.

В свою очередь российские оккупанты продвинулись к северу и западу от Константиновки, к северу от Иллиновки (к югу от Константиновки) и к востоку от Павловки (к юго-западу от Дружковки).

Опубликованные 4 и 7 июня видеозаписи с геолокацией показывают, что ситуация в районе Константиновки остается динамичной. Несмотря на попытки российских войск проникнуть вглубь Константиновки и заявить о своем присутствии, украинские силы продолжают активные действия, нанося контрудары и возвращая позиции.

Напомним, оккупанты не прекращают активно давить на Константиновку Донецкой области. Враг пытается расширить контроль прилегающих районов вокруг города, чтобы поглотить его.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

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