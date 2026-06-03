Враг продолжает активное давление на Константиновку: в DeepStatе оценили ситуацию. Карта

Российские оккупанты не прекращают активно давить на Константиновку Донецкой области. Враг пытается расширить контроль прилегающих районов вокруг города, чтобы поглотить его.

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Об этом сообщают аналитики DeepState. Там отметили, что сейчас Константиновка находится под постоянными обстрелами захватчиков.

Какова ситуация вблизи Константиновки

Как отметили в аналитическом канале, на обновленной карте зафиксировано расширение "красной зоны" к югу от Ильиновки, куда противник активно пытается продвигаться для усиления контроля над районами вокруг Константиновки.

Также увеличивается зона инфильтрации в город, что может свидетельствовать о риске дальнейшего ухудшения ситуации и потери контроля над населенным пунктом.

"Для московитов было важно оккупировать Бересток, чтобы там формировать накопления пехоты для инфильтрации, а Ильиновка даст больше возможностей для просачивания", – говорится в сообщении.

Подобные действия противник также проводит с восточной стороны города, в районах Ступочек и Предтечино. В частности, он пытается закрепиться в поселке Новодмитровка, чтобы расширить возможности для дальнейших инфильтрационных действий.

Аналитики подчеркнули, что в случае захвата Ильиновки и Новодмитровки под угрозой может оказаться северная часть Константиновки, где противник стремится перерезать логистические пути и доступ к другим районам города.

"Враг формирует преимущество на Константиновском отрезке, усиливая его постоянными ударами КАБами по городу", – отмечается в сообщении.

Со своей стороны украинцы бойцы отмечают активности вражеских пилотов и непрерывном давлении пехоты противника.

Напомним, россияне начали использовать на отдельных участках фронта беспилотники со специальными зажигательными смесями. Такие дроны фиксируют, в частности, над Константиновкой в Донецкой области. Украинские военные называют новую тактику нетипичной и опасной из-за ее разрушительного эффекта.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

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