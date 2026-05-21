'Впервые такое видел': оккупанты используют дроны-'драконы' над Константиновкой. Видео

Российские войска начали использовать на отдельных участках фронта беспилотники со специальными зажигательными смесями. Такие дроны фиксируют, в частности, над Константиновкой в Донецкой области.

Видео дня

Украинские военные называют новую тактику нетипичной и опасной из-за ее разрушительного эффекта. Об этом сообщает бригада "Хищник" при Департаменте патрульной полиции Украины.

По данным военных, оккупанты применяют дроны типа "Молния", оснащенные термитной смесью. Их используют для выжигания антидронових сеток и поражения позиций, создавая дополнительные трудности для обороны.

Во время одного из боевых дежурств боец мобильной огневой группы бригады "Хищник" с позывным "Джанго" зафиксировал в воздухе такой беспилотник. Он отметил, что сначала не понял, что именно видит.

"Я сначала не понял, что это. Думали, фосфор. Горит, тянет за собой шлейф. Впервые такое видел. Решил стрелять", – рассказал военный.

По его словам, во время реагирования ему удалось сначала поразить подвес с зажигательной смесью, что не дало дрону выполнить задание. После этого боец добил и сам беспилотник, обезвредив цель в воздухе.

Напомним, украинские военные фиксируют усиление активности врага на Константиновском направлении. На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил район боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!