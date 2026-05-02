'Активность врага заметно возросла': Сырский проверил обустройство оборонительных рубежей и фортификаций на Константиновском направлении. Фото

Украинские военные фиксируют рост активности российских оккупационных сил на Константиновском направлении. На фоне этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в район боевых действий.

Видео дня

Основное внимание во время визита уделили состоянию обороны и фортификационных сооружений. Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

Главком работал в районе ответственности 11-го и 19-го армейских корпусов, которые обороняют Славянско-Краматорскую и Константиновско-Дружковскую агломерации. Во время поездки он проверил обустройство оборонительных рубежей и фортификационных сооружений на этом направлении.

"В апреле активность российских оккупационных войск на этом направлении заметно возросла. Противник пытается проводить здесь наступательные действия малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов. Так, с начала этой недели враг совершил на Константиновском направлении 83 атаки", – отметил Сырский.

Украинские силы обороны отражают попытки врага закрепиться на окраинах Константиновки, применяя тактику инфильтрации. В самом городе продолжает действовать режим контрдиверсионных мероприятий, направленных на выявление и уничтожение вражеских диверсионных групп.

Во время рабочей поездки Сырский провел встречи с командованием армейского корпуса, а также представителями 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

Вместе с защитниками главком обсудил текущую оперативную ситуацию, уровень обеспечения подразделений, вопросы взаимодействия между частями, а также предложения по повышению эффективности борьбы с малыми пехотными группами противника.

Отдельный акцент сделали на противодействии вражеским беспилотникам, обустройстве оборонительных рубежей и обеспечении войск боеприпасами и материально-техническими средствами.

"Основное внимание – эффективному противодействию вражеским БпЛА, обустройству оборонительных рубежей и фортификаций, текущим потребностям частей в боеприпасах и других материально-технических средствах", – уточнил Сырский.

По результатам обсуждений на месте был принят ряд оперативных решений, направленных на улучшение логистики и снабжения для украинских подразделений.

Александр Сырский поблагодарил украинских военных за стойкость, профессиональное выполнение боевых задач и высокий уровень самоотверженности в условиях интенсивных боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Константиновка – это город в Донецкой области, который постоянно находится под российскими обстрелами, из-за чего превратился в руины. Оккупанты фактически уничтожают дома и инфраструктуру, ударяя артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами и таким образом превращая его в город-призрак.

Страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!