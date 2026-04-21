Над руинами поднимается дым: жуткие кадры из Константиновки, которая стала 'городом-призраком' из-за ударов РФ. Видео

Константиновка – это город в Донецкой области, который постоянно находится под российскими обстрелами, из-за чего превратился в руины. Оккупанты фактически уничтожают дома и инфраструктуру, ударяя артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами и таким образом превращая его в город-призрак.

Видео еще одного обстрела страждущего города тяжелыми авиабомбами показали пилоты пограничного подразделения "Феникс". На жутких кадрах видно дым, который поднимается над разрушенными улицами и домами.

Что зафиксировали пилоты

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" зафиксировали очередной обстрел Константиновки тяжелыми авиабомбами. Раздается одновременно несколько мощных ударов, которые буквально всколыхнули весь город. На кадрах видно разрушенный россиянами до основания город, в котором почти не осталось уцелевших домов, а улицы превратились в руины. Вверх поднимается дым от вражеской авиабомбы.

"Константиновка — город-призрак, который постоянно находится под вражескими обстрелами. Оккупанты беспощадно бьют многострадальный город артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами, фактически стирая его с лица земли", – отметили в главном отделе беспилотных авиационных систем "Феникс".

В ГО БАС "Феникс" добавили, что фиксируют военные преступления для того, чтобы враг в будущем не избежал наказания.

Как выглядит Константиновка

Город Константиновка, что в Донецкой области, подвергается постоянным обстрелам со стороны российской армии, что приводит к масштабным разрушениям инфраструктуры. Жилые дома россияне уничтожают обстрелами, а улицы превращаются в руины .

Несмотря на сложную ситуацию, в районе Часового Яра подразделения ВСУ сдерживают наступление российских сил, не позволяя им приблизиться к Константиновке и расширить зону боевых действий. Таким образом, Константиновка фактически оказалась под непрерывным огнем.

Ситуация осложняется активным использованием врагом беспилотников, которые представляют смертельную угрозу для любого движения на открытой местности.

Имеет важное логистическое значение

Особенно опасными остаются пути в город – как въезд, так и выезд связаны с высоким риском для жизни. Под удары попадают не только транспортные средства, но и местные жители и эвакуационные группы.

В то же время украинские военные продолжают удерживать оборону на ключевых направлениях.

Ситуация на этом направлении остается напряженной, ведь Константиновка имеет важное логистическое значение. Контроль над городом открывает врагу возможности для дальнейшего продвижения вглубь Донецкой области, поэтому украинские силы сосредотачивают усилия на удержании оборонительных рубежей.

