Константиновка в Донецкой области подвергается постоянным обстрелам со стороны российской армии, что приводит к масштабным разрушениям инфраструктуры. Несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники удерживают позиции на восточных подступах к городу.

Именно в районе Часового Яра продолжается сдерживание врага, что не позволяет оккупантам продвинуться вперед. Об этом сообщает 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Константиновка фактически оказалась под непрерывным огнем. Жилые дома уничтожаются в результате обстрелов, а улицы превращаются в руины.

Ситуация осложняется активным использованием врагом беспилотников, которые представляют смертельную угрозу для любого движения на открытой местности.

Особенно опасными остаются пути в город – как въезд, так и выезд связаны с высоким риском для жизни. Под удары попадают не только транспортные средства, но и местные жители и эвакуационные группы.

В то же время украинские военные продолжают удерживать оборону на ключевых направлениях. В районе Часового Яра подразделения ВСУ сдерживают наступление российских сил, не позволяя им приблизиться к Константиновке и расширить зону боевых действий.

Ситуация на этом направлении остается напряженной, ведь Константиновка имеет важное логистическое значение. Контроль над городом открывает врагу возможности для дальнейшего продвижения вглубь Донецкой области, поэтому украинские силы сосредотачивают усилия на удержании оборонительных рубежей.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия распространяет фейки о своем "контроле" и "продвижении" в Константиновке Донецкой области. Между тем на самом деле ситуация совсем другая – Силы обороны Украины наносят врагу, который пытается прорваться в город, значительные потери.

