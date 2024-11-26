'В каждом дроне 85 иностранных компонентов': Зеленский объяснил связь между обходом Россией санкций и обстрелами Украины. Фото

В ночь на 26 ноября Россия направила на украинские города и села рекордное количество дронов: почти 190. Около 80 из них украинские воины сбили, еще немного больше были локационно потеряны, однако в разных уголках страны, в частности в Тернополе, есть попадания по критической инфраструктуре.

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Украинские воины делают невозможное, чтобы защитить украинцев, однако то, что Россия до сих пор обходит санкции и использует в каждом своем дроне 85 зарубежных компонентов, в разы утяжеляет эту задачу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, призвав мир усилить санкции и остановить продолжающиеся годами разрушения и кровопролитие.

Глава государства повторил данные Воздушных сил о рекордной дроновой российской атаке. Минувшей ночью захватчики запустили по Украине 188 своих беспилотников. Около 80 из них были сбиты силами ПВО, еще более 90 – локационно потеряны.

К сожалению, разрушений избежать не удалось.

"Есть повреждения нашей критической инфраструктуры. Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы, ремонтные бригады на местах работают и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества", – добавил Зеленский.

Разрушений, ранений и смертей, которые ежедневно несут российские дроны на украинскую землю, могло быть значительно меньше, если бы мир меньше говорил, а больше действовал. В частности, в вопросе санкций в отношении государства-агрессора.

"188 беспилотников. В каждом – 85 иностранных компонентов. Это почти 16 000 компонентов, без которых они не летали бы. Такие атаки возможны только потому, что преступник обходит санкции, Россия обходит санкции через разные схемы. Спасибо всем в мире, кто блокирует такие поставки, но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Необходимо остановить российскую агрессию. Если вы против войны, вы должны быть реально против обхода Россией санкций", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов и четырьмя "Искандерами". Украинские воины смогли сбить 76 БПЛА, еще десятки были локационно потеряны.

В частности, под удар "Шахедов" на этот раз попал Тернополь: в городе возникли перебои со светом и водой из-за повреждения одного из объектов критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без погибших.