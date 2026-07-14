Украинские дроны атаковали российский Салават: зафиксирован пожар на НПЗ. Фото и видео

Украинские дроны совершили визит в удаленную от нашей страны республику Башкортостан (Россия). Под обстрелом вновь оказался нефтеперерабатывающий завод "Газпром Нефтехим Салават". В городе раздавались взрывы, а впоследствии был зафиксирован пожар на НПЗ.

Видео дня

Кадры черного дыма над Салаватом и пожара ранним утром публиковал Telegram-канал "Exilenova+".

Подробности атаки

Как отмечается, в результате атаки беспилотников был поражён нефтяной объект в городе Салават, который находится в 1400 км от Украины. Местныежители писали о многочисленных прилётах и активно публиковали фото и видео результатов удара.

Главные истории дня

После нескольких попаданий на территории предприятия разразился масштабный пожар, и над территорией завода поднялся густой черный дым.

В 05:00 утра Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.

Как позже добавили в Telegram-канале "Supernova+", по предварительной информации, под удар попала установка первичной перегонки нефти АВТ-6, а также цех №20, где производят полиэтилен высокой плотности.

Что известно об атакованном объекте

"Газпромнефтехим Салават" – одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, обеспечивающее полный цикл переработки углеводородного сырья – от нефти и газа до готовой продукции.

Компания выпускает около 150 видов продукции, среди которых автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, дорожный битум, сера, различные виды полиэтилена, этилен, стирол, аммиак, карбамид, бутиловые спирты и другая химическая продукция. Произведенная продукция поставляется по всей территории России, а также экспортируется в другие страны.

В структуру предприятия входят три основные производственные площадки – нефтеперерабатывающий, газохимический заводы и завод "Мономер", расположенные в городе Салават. Также в состав компании входит предприятие "Ново-Салаватская ПГУ", обеспечивающее работу производственного комплекса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 24 сентября 2025 года дроны атаковали НПЗ в российском Салавате. Вероятно, в ходе удара была повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-6, рассчитанная на переработку 6 млн тонн сырья в год.

Предыдущий удар по этому же объекту СБУ нанесла 18 сентября. Тогда была поражена установка по переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-4.

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