Дроны повторно атаковали НПЗ в российском Салавате: поднялся дым. Фото и видео

В российском Башкортостане утром 24 сентября снова раздавались взрывы. Под ударами дронов снова оказался нефтеперерабатывающий завод в городе Салават, который уже был атакован несколько дней назад.

Фото и видео с последствиями поражений очередного российского НПЗ собрал Telegram-канал Exilenova+. Авторы канала утверждают: геолокация кадров позволяет предположить поражение мощной установки первичной переработки нефти на заводе.

Что известно о повторной атаке на НПЗ в Салавате

Взрывы в Салавате снова раздавались утром в среду, 24 сентября: по данным Exilenova+, Силы обороны повторно атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Утром россияне "любовались" пожаром и высоким столбом черного дыма над предприятием.

"Кинетические санкции", которые "накладывают" на российскую нефтегазовую сферу украинские воины, авторы канала назвали "системной вырубкой российских НПЗ".

Впоследствии в Exilenova+ уточнили: снятые очевидцами кадры могут служить подтверждением поражения ключевой для переработки нефти установки.

"На этот раз, вероятно, Салават покинула ЭЛОУ-АВТ-6 (прошлого удара АВТ-4). Название "АВТ-6" указывает на то, что установка спроектирована на 6 млн тонн сырья в год. Установка относительно новая, базовый проект был выполнен немецкой фирмой CAC", – указано в сообщении Exilenova+.

Авторы канала добавили, что ЭЛОУ-АВТ-6 является самой мощной установкой первичной переработки нефти на заводе в Салавате. Удар по ней они сравнили с поражением "сердца завода", которое определяет пропускную способность всего производства.

Глава региона Радий Хабиров попадание подтвердил, назвав повторное поражение важного для экономики государства-агрессора предприятия "террористической атакой". Он заявил, что на заводе вспыхнул пожар, потушить который по состоянию на 9 утра не удавалось, а также сообщил о проведении оценки степени повреждений.

На этот раз в официальном сообщении местных властей не было традиционной уже "мантры" об "отражении атаки" и "падении обломков".

Что предшествовало

Предыдущий удар по НПЗ в Салавате украинские воины нанесли 18 сентября. Тогда была поражена установка для переработки нефти, важная для работы стратегического для РФ завода в Башкортостане.

"Дипстрайк" на 1400 км стал результатом операции СБУ – и спецназовцы заверили, что продолжат "санкционную политику" в отношении российской нефтегазовой отрасли и в дальнейшем.

Что известно об атакованном предприятии

"Газпром нефтехим Салават" – это российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии.

Предприятие осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья и производство 150 наименований продукции, в том числе 70 наименований основной продукции: автомобильные бензины, дизельное топливо, топливо нефтяное, мазут, битум нефтяной дорожный вязкий, сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов, сера, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, полиэтилен суспензионный высокой плотности, этилен, стирол, ПСМ-Э, спирт бутиловый, изобутиловый, изооктиловый, карбамид, аммиак и многое другое.

Продукция отгружается во все федеральные округа РФ, а также идет на экспорт за рубеж.

В состав "Газпром нефтехим Салават" входит три технологических завода: нефтеперерабатывающий, газохимический и "Мономер", которые находятся на одной производственной площадке в городе Салават. Кроме того, в состав компании входит ООО "Ново-Салаватская ПГУ".

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи на среду в России горят несколько нефтеперекачивающих станций. Тепловые "аномалии" (проще говоря, пожары) в районе этих станций в Волгоградской области зафиксировали спутники.

