Дипстрайк на 1400 км: удар по стратегическому заводу в Башкортостане был операцией СБУ. Фото и видео

Беспилотники Службы безопасности Украины ударили по "Газпром Нефтехим Салават" – одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов России. Дроны преодолели 1400 км, чтобы добраться до Башкортостана.

Об очередной успешной операции СБУ издание OBOZ.UA узнало из собственных источников. По предварительной информации, БПЛА поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 – сердце завода.

Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут. На территории завода фиксировались сильный пожар и черный столб дыма. Факт повреждения НПЗ также подтвердили представители власти Башкортостана.

"СБУ системно перекрывает поток нефтедолларов в военный бюджет РФ. Каждый "хлопок" по российскому НПЗ уменьшает способность агрессора воевать против Украины. Дипстрайки вглубь РФ демонстрируют: безопасных регионов для врага больше не существует", – подчеркнул информированный источник в СБУ.

Что известно об ударе

До цели долетел по меньшей мере один украинский дрон (точное количество неизвестно). Местные паблики сообщали, что ночью в четверг над регионом фиксировалось несколько БПЛА, а поражение произошло утром.

Россияне слили в сеть фото и видео большого столба дыма, который поднялся в районе предприятия.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил, что нефтехимический комплекс был атакован, при этом назвав обстрел "террористическим".

Отметим, что в состав "Газпром Нефтехим Салават" входит три технологических завода – нефтеперерабатывающий, газохимический и завод "Мономер", и все трое расположены на одной производственной площадке в городе Салават.

Как писал OBOZ.UA:

– Ночью 18 сентября Россия снова оказалась под атакой дронов. Взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора.

– Силы специальных операций ВС Украины подтвердили, что атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. По предварительной информации, его работа приостановлена.

