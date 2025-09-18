Силы спецопераций поразили Волгоградский НПЗ: его работа остановлена

В ночь на 18 сентября Силы специальных операций ВС Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим производителем ГСМ в Южном федеральном округе РФ. По предварительной информации, его работа приостановлена.

Об этом сообщила пресс-служба ССО. "Силы спецопераций продолжают совершать асимметричные действия с целью остановки врага", – отметили представители украинских защитников.

Что известно о Волгоградском НПЗ

Этот нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим на юге государства-агрессора. Ежегодно на Волгоградском НПЗ перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки.

НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага, ведь производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики оккупационных войск.

Завод принадлежит ОАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (дочернее предприятие НК "Лукойл") и размещен на окраине городе Волгограда. Предприятие окружено промышленной зоной – рядом разместилась, в частности, большая нефтебаза и теплоэлектростанция.

Известно, что в ночь на четверг Волгоград и область атаковали дроны, местные жители сообщали о взрывах. В аэропорту Волгограда вводили план "Ковер". Российское министерство обороны утверждало, что все БПЛА "были сбиты".

Волгоградский НПЗ стал целью украинских ударов еще с 2024 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, в течение лета 2025 года Силы специальных операций ВС Украины поразили более 80 важных объектов на вражеской территории (не считая командно-наблюдательных пунктов, пунктов управления и баз хранения техники и боеприпасов) и еще семь нефтеперерабатывающих заводов РФ. Всего были нанесены сотни дальнобойных ударов по тылам государства-агрессора.

