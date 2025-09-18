Была серия взрывов, закрывали аэропорты: ночью дроны атаковали несколько регионов России, есть последствия. Видео

УкраїнськаУКР
Ночью 18 сентября Россия снова оказалась под атакой дронов. Взрывы раздавались в нескольких регионах РФ.

В Волгограде после атаки зафиксирован пожар в районе НПЗ, пожары фиксировались в Ростовской области, а в Саратове закрывали аэропорт. Первые подробности о громкой ночи в РФ раскрыл руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что известно о последствиях ночной атаки на РФ

Громко этой ночью было в российском Волгограде: с 01:00 до 02:40 жители города слышали от 10 до 115 мощных взрывов.

После них спутники NASA зафиксировали пожар в районе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" (проектная мощность переработки нефти – до 15,7 млн т/год).

Известно, что во время атаки в облцентре выключали интернет. Также был введен план "Ковер" в аэропорту Волгограда: ограничения сняли только в 05:45.

Официальные должностные лица региона хранят молчание. А результаты поражения, отметил Андрющенко, требуют уточнения.

Через некоторое время он со ссылкой на слова местных добавил: досталось, похоже, таки НПЗ.

"Волгоград. Эксклюзивный фактчекинг от наших людей из города. "Прилетело в Красноармейском районе, там, где "ЛУКОЙЛ". На видео плохо видно, на фото указано, где была вспышка. В районе предприятия фиксируется пожар". Теперь ждем официальных сообщений о серьезности последствий. Попадание точно есть. Источники проверены", – написал Андрющенко, добавив к сообщению видео и упомянутый скриншот.

Не отставала от Волгограда и Ростовская область РФ.

"Зафиксировано попадание в Гуково в Красносулинском районе. Также фиксировалась работа ПВО в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Октябрьском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах. Последствия требуют уточнения, официальный Ростов попадания частично подтверждает версией "пылает трава", – рассказал Андрющенко.

В Саратове ночью также работала российская ПВО. Объявлялся план "Ковер" для местного аэропорта, аналогичные ограничения вводились и в Самаре, писали российские СМИ.

Как и в предыдущих случаях, результаты попаданий еще предстоит установить.

"Также фиксировалась работа ПВО в Курске, Белгороде и Брянске", – перечислил Андрющенко.

В российском минобороны тем временем заявили, что в течение ночи якобы сбили 43 дрона. Из них 23 – над Ростовской, 11 – над Волгоградской, 5 – над Курской и 1 – над Белгородской областями. Также оккупанты утверждают о 3 БПЛА, якобы уничтоженных над временно оккупированным Крымом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 16 сентября на военном складе во Владивостоке произошел мощный взрыв. На место стянули силовиков, россияне заподозрили работу диверсантов.

В какой-то степени эти подозрения подтвердились в тот же день: стало известно, что взрывы во Владивостоке были операцией ГУР, а у войск Путина есть потери.

