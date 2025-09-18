Поражена установка для переработки нефти: появились данные о последствиях атаки дронов на стратегический завод в Башкортостане. Фото и видео

Украинские дроны 18 августа долетели до российского Башкортостана в 1,3 тыс. км от российско-украинской границы. Под ударом оказался завод "Газпром нефтехим Салават".

Предварительно известно о поражении установки ЭЛОУ-АВТ-4. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, губернатор региона подтвердил атаку.

Что известно

Информация о том, что по меньшей мере один украинский дрон долетел до цели в Башкортостане, начала появляться около 10 часов утра по киевскому времени в четверг. До него от до границы между РФ и Украиной – приблизительно 1 300 км.

"Салават, Республика Башкортостан. Тот БПЛА что летел всю ночь и фиксировался все утро – попал в цель", – отметил Telegram-канал Exilenova+.

Россияне выложили в сеть видео со столбом дыма, который поднялся в районе предприятия. Они утверждали, что дрон, атаковавший Салават, был не один.

OSINT-исследователи пытались идентифицировать точку прилета.

Согласно предварительным выводам, поражен нефтехимический комплекс "Газпром Нефтехим Салават", а именно речь может идти о повреждении установки ЭЛОУ-АВТ-4.

Глава региона Радий Хабиров поражение подтвердил, назвав поражение важного для экономики государства-агрессора предприятия "террористической атакой".

"Террористическая атака на "Газпром нефтехим Салават". Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте. Чуть позже сообщу подробности", – пообещал чиновник.

Новость дополняется