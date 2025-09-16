Взрывы во Владивостоке были операцией ГУР, у войск Путина есть потери: раскрыты детали 'хлопка' в воинской части

Взрывы на парковке воинской части в районе Владивостока, в результате которых ликвидированы российские оккупанты, были специальной операцией Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Зато в РФ причиной называют "инцидент с газовым оборудованием".

Об этом сообщил источник ГУР в комментарии OBOZ.UA. Речь идет о спецоперации ГУР на территории РФ, в районе населенного пункта Щитовая в Приморском крае.

Там дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, который принимал участие в боевых действиях под Киевом, Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях. Российская 155-я бригада отличилась особой жестокостью в отношении местного населения и совершением казней украинских пленных.

Подробности "хлопка" во Владивостоке

"В 9 часов утра по местному времени на парковке воинской части произошел мощный взрыв, а затем еще один", – отметил источник.

По информации российских пабликов, на место взрывов прибыло много техники и сотрудников спецслужб и даже поднят вертолет. При въезде в поселок Щитовая был оцеплен район вблизи административных зданий и автостоянок. Движение транспорта в районе частично перекрыли, правоохранители проверяют все автомобили.

В России же причиной взрывов называют якобы "инцидент с газовым оборудованием".

В результате утреннего ГУРкота во Владивостоке известно о погибших и раненых оккупантах. На месте происшествия присутствует много карет скорой помощи, рассказали очевидцы. При этом начале появилась информация, что 16 сентября серия мощных взрывов произошла на военном складе в районе поселка Щитовая.

"Ждем появления некрологов в СМИ и пабликах Владивостока", – подытожил источник в ГУР.

Также в разведке напомнили, что ответственность настигнет каждого оккупанта, который совершал военные преступления на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны в ночь на вторник, 16 сентября, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар.

