В Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ: зафиксированы взрывы и пожар. Фото и видео

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны в ночь на вторник, 16 сентября, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар.

Поражение еще одного российского НПЗ подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что результаты поражения уточняются.

В Генштабе рассказали, что Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное.

В целом этот завод производит более 20 видов нефтепродуктов.

Объем переработки 2023 года составил 4,8 млн тонн.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей армии страны-агрессора.

В Генштабе отметили, что защитники Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала РФ.

В частности, речь идет об обеспечении вражеской армии горючим , боеприпасами и вооружением, а также прекращении вооруженной агрессии против Украины.

"Дальше будет. Слава Украине!" – заявили в Генштабе.

Дополняется...