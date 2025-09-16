В Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ: зафиксированы взрывы и пожар. Фото и видео
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны в ночь на вторник, 16 сентября, поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар.
Поражение еще одного российского НПЗ подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что результаты поражения уточняются.
В Генштабе рассказали, что Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное.
В целом этот завод производит более 20 видов нефтепродуктов.
Объем переработки 2023 года составил 4,8 млн тонн.
Предприятие задействовано в обеспечении потребностей армии страны-агрессора.
В Генштабе отметили, что защитники Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала РФ.
В частности, речь идет об обеспечении вражеской армии горючим , боеприпасами и вооружением, а также прекращении вооруженной агрессии против Украины.
"Дальше будет. Слава Украине!" – заявили в Генштабе.
Дополняется...