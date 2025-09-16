Дроны атаковали российские Саратов и Энгельс: поражена промышленная инфраструктура. Видео

В ночь на вторник, 16 сентября, беспилотники атаковали российские Саратов и Энгельс, были слышны взрывы. Дроны поразили промышленную инфраструктуру, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в своем Telegram. По его словам, атака на Саратов продолжалась с трех часов ночи до пяти утра.

Подробности

В аэропорту "Гагарин", для обеспечения безопасности полетов, вводили план "Ковер".

"Над городом было несколько взрывов, есть результат на земле в нескольких локациях. Согласно сигналам пожаров поражена промышленная инфраструктура. Официальный Саратов не комментирует. Подождем, чем они "все сбили", – говорится в сообщении.

О пожаре сообщали и местные жители в российских пабликах. По их информации, горела трава за пределами города.

По сообщению Росавиации, на утро ограничения в аэропорту Саратова были сняты.

Напомним, в субботу, 13 сентября, украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе (Башкортостан). В результате атаки на Ново-Уфимском НПЗ вспыхнул мощный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем совместно с другими составляющими Сил обороны Украины продолжают наносить удары по нефтепромышленной инфраструктуре врага. В течение месяца на территории РФ было атаковано почти три десятка НПЗ и других объектов, связанных с энергетическим сектором. Некоторые объекты в течение месяца были атакованы повторно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!