В Уфе украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

В субботу, 13 сентября, украинские беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе (Башкортостан). В результате атаки на объекте вспыхнул мощный пожар.

В Telegram-каналах распространяются видео, где можно наблюдать "бавовну". Стоит отметить, что Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод находится в 1500 км от Украины.

Что известно

Незадолго до пожара в аэропорту Уфы вводили ограничения из-за дроновой опасности.

Осторожно видео содержит нецензурную лексику!

Об атаке на важный российский объект сообщил и руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Уфа. Здесь не только бензин, но еще и дизель производят. Это так "бонус трек", – написал он.

Дополняется...