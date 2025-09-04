Были слышны взрывы: в Ростовской области в результате атаки дронов поражены две РЛС. Спутников фото

Ночью 4 сентября в Ростовской области РФ прогремели взрывы. В результате атаки БПЛА на территории региона были повреждены радиолокационные станции.

Объекты удалось поразить в районе города Шахты и Волгодонск. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Подробности атаки

Налет дронов-камикадзе на Ростовскую область начался около полуночи. И.о. губернатора Юрий Слюсарь выдал, что силы и средства ПВО якобы отразили массированную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районе.

Чиновник утверждает, что в нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА "загорелась сухая трава".

В то же время мониторинговый канал сообщил, что БПЛА атаковали радиолокационные станции. Согласно спутниковым снимкам NASA FIRMS, по координатам, где расположены вражеские РЛС, зафиксированы пожары.

По предварительным данным, речь идет о ТРЛК-10 "Скала-М". Это стационарный трассовый радиолокационный комплекс, предназначенный для контроля воздушного движения на маршрутах и в зонах подхода. Он играет важную роль в системе управления воздушным движением и противовоздушной обороны. Радиус действия комплекса достигает 350 км.

ТРЛК-10 "Скала-М" использует параболическую антенну с размером отражателя 10,5×5 метров. Ранее такой комплекс уже становился объектом атак в ходе боевых действий.

Что предшествовало

В августе 2025 года Силы специальных операций (ССО) Украины заявили об уничтожении стационарного комплекса ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка на территории оккупированного Крыма. Уничтожение этого радара имело важное значение, поскольку его радиус действия достигал 350 километров. По информации ССО, уничтожение "Скалы-М" должно было существенно ослабить применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей.

Напомним, 31 августа в городе Балашиха под Москвой прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. В результате происшествия горели складские помещения, пожар охватил 400 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 сентября БПЛА атаковали электроподстанцию "Кропоткин" в российском Краснодарском крае. В результате боевой работы беспилотников вспыхнул пожар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!