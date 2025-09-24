В России горят несколько нефтеперекачивающих станций: спутниковые фото раскрыли последствия атак

В России вспыхнули пожары сразу на нескольких нефтеперекачивающих станциях. Они видны из космоса и фиксируются на спутниковых снимках.

"Неприятности" приключились на станциях нефтепровода "Транснефти" в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

Одной из вероятно пораженных российских нефтеперекачивающих станций стала НПС "Зензеватка" с резервуарным парком в Волгоградской области РФ (координаты 49.80863, 44.58889).

По ней Силы обороны уже наносили удар 20 сентября. А зафиксированный спутниками около 02:31 ночи 24 сентября пожар на этом объекте может свидетельствовать о новом поражении объекта.

Кроме того, вспыхнула 24 сентября еще одна российская НПС – "Кузьмичи-1". Как и "Зензеватка", эта нефтеперекачивающая станция является составляющей частью нефтепровода "Куйбышев – Тихорецк" (Приволжскнефтепровод), эксплуатирующегося "Транснефтью", пишет "Крымский ветер".

Спутниковые снимки зафиксировали возгорание в районе НПС "Кузьмичи-1" по координатам 48.94297, 44.37336.

