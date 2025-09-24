Сил обороны Украины уничтожили важный для россиян мост в Белгородской области. Переправу в районе населенного пункта Старосельцево войска страны-агрессора РФ использовали для логистики.

Детали "бавовны" стали известны из перехваченного украинской разведкой разговора местного жителя. Его запись опубликовали в официальном Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Что известно об уничтожении моста

Как рассказал россиянин, мост в Старосельцево через реку Оскол был заминирован. Украинские военные высадили его в воздух, нанеся удар дроном.

"Да шо – в Старосельцево мост взорвали. Через речку, да. Там дрон подлетел. А заминированный был, бл*дь. Бл*дь, у ящики х...як – и п**да мосту", – рассказал, смеясь, житель Белгородщині.

Он спрогнозировал, что украинские воины взорвут таким образом и другие мосты в регионе. Россиянин отметил активность дронов наших Сил обороны в Белгородской области.

В случае со Старосельцево, вероятно, речь шла об уничтожении одного из мостов, который соединял село с поселком Пятницкое.

Как сообщал OBOZ.UA, в Брянской области России, вблизи села Рудня-Цата, 2 августа, был уничтожен мост, который ранее заминировали сами же российские войска. Взрыв произошел в результате точной атаки FPV-дрона, которым управлял оператор с украинской стороны.

Эта операция стала очередным примером эффективного использования дронов в глубоком тылу врага.

