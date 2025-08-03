На Брянщине пилот FPV-дрона взорвал мост, который заминировали сами же россияне: три села оказались отрезанными от РФ. Фото и видео

В Брянской области России, вблизи села Рудня-Цата, в субботу, 2 августа, был уничтожен мост, который ранее сами же российские войска заминировали. Взрыв произошел в результате точной атаки FPV-дрона, которым управлял оператор с украинской стороны.

Эта операция стала очередным примером эффективного использования дронов в глубоком тылу врага. Об этом сообщили OSINT-аналитики и волонтер Сергей Стерненко.

Как это произошло

Мост возле Рудня-Цаты был заминирован более чем десятком противотанковых мин ТМ-62. Подразделения, действовавшие в российском пограничье, вероятно, хотели использовать его для блокирования или контроля движения. Однако эти самые мины и стали объектом атаки ВСУ.

Оператор украинского FPV-дрона, работавшего на оптоволоконном канале, обнаружил минирование и навел дрон точно в цель. Детонация была мощной – мост уничтожен полностью.

Этот беспилотник был изготовлен в рамках волонтерского сбора "Оптический Русорез". По словам Стерненко, удар стал возможным благодаря поддержке украинцев, которые присоединились к инициативе.

"Ваши дроны уже разрушают мосты на россии! Вчера была новость, что кто-то взорвал мост на Брянщине. Оказалось, что это была работа вашим дроном на оптоволокне. Его закупили в рамках сбора Оптический русорез", – подчеркнул он.

Последствия для региона

Мост был важным путем сообщения, и его разрушение стало логистическим ударом по российской инфраструктуре. Как сообщают местные телеграмм-каналы, три населенных пункта оказались изолированными – без возможности проезда к остальной Брянской области. Село Рудня-Цата расположено всего в 8–10 километрах от украинской границы.

Кто стоит за операцией

Известно, что к операции была привлечена диверсионная группа 1-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Они действовали в координации с разведывательными подразделениями, которые обеспечили съемку момента взрыва с разведывательного беспилотника.

Что предшествовало:

Ночью в воскресенье в городе Сочи в Краснодарском крае России снова было шумно. Его атаковали БПЛА, прозвучали десятки взрывов, вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе.

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