В ночь на 13 июля 2026 года украинские беспилотные системы нанесли удар по Сизранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Это девятый успешный налет на этот объект; предыдущий был зафиксирован в мае. Расстояние от украинской границы составляет примерно 900 километров. Аналитическая группа "КиберБорошно" подтвердила попадание в обе установки первичной переработки нефти: АВТ-5 мощностью 2,5 миллиона тонн в год, что составляет 30 % мощности завода, и АВТ-6 мощностью 6,5 миллиона тонн в год, то есть остальные 70 %. Совокупная выведенная из строя мощность первичной переработки превышает 8,59 миллиона тонн нефти в год. По абсолютному объему одновременно поврежденных мощностей этот результат превышает объем выведенной из строя установки АВТ-11 на Омском НПЗ. Кроме того, была повреждена установка каталитического риформинга бензиновых фракций ЛЧ-35/11-600, отвечающая за производство высокооктановых компонентов бензина. Судя по характеру повреждений, дрон, вероятно, столкнулся с трубой установки, что привело к воздушному взрыву боевой части и поражению объекта облаком осколков. Визуально наблюдалось не менее пяти очагов пожара. Остановка обеих установок первичной переработки означает полное прекращение производственного цикла: без функционирования АВТ-5 и АВТ-6 завод физически не может разделять нефть на фракции, следовательно, работа вторичных процессов, в частности риформинга, становится невозможной независимо от степени их физического повреждения.

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Этот удар является логическим продолжением кампании по демонтажу российской системы производства, хранения и распределения топлива. В течение последних дней были последовательно выведены из строя два ключевых объекта нефтебазового хозяйства в Ставропольском крае. 9 июля был атакован Вязниковская нефтебаза "Роснефть-Ставрополье", расположенная в Михайловске. 13 июля был нанесён удар по соседней северной нефтебазе, принадлежащей ООО "Лукойл-Югнефтепродукт" и расположенной на расстоянии около одного километра. Это не две секции одного парка, а две отдельные юридические и физические площадки, которые, однако, образуют единую логистическую агломерацию, вытянутую вдоль железнодорожных путей станции Палагиада. Обе базы обслуживали вагонные грузы и подъездные пути, получая нефтепродукты из сети НПЗ, которые уже понесли серьезные повреждения в течение последних месяцев (Рязанский, Саратовский, Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сизранский, Уфимские заводы). Последовательность ударов свидетельствует о целенаправленном отключении основного, а затем резервного распределительного узла. После повреждения базы "Роснефть-Ставрополье" терминал "Лукойл-Югнефтепродукт" объективно становился естественным резервным элементом, способным взять на себя часть автомобильных заказов и компенсировать утраченные операции по наливу автоцистерн. Удар 13 июля ликвидировал эту возможность. Оба объекта были полноценными нефтепродуктовыми терминалами с собственными резервуарными парками и эстакадами, а не перевалочными пунктами. Потеря одновременно двух крупных баз сокращает не только физический объём хранения, но и способность принимать железнодорожные цистерны, разделять продукты по маркам и осуществлять массовую заправку. Следствием этого становится увеличение расстояния подвозки, рост времени оборота каждой цистерны и образование заторов на железной дороге, поскольку поезда превращаются во временные хранилища на колесах.

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Характер пожара на северной базе в Михайловске свидетельствует о возгорании как минимум одного крупного резервуара или о повреждении трубопроводной и сливной инфраструктуры. Пульсирующий характер горения с взрывными выбросами указывает на непрерывное поступление топлива: сначала происходит возгорание бензиновых паров или легкой фракции, затем – длительное горение дизельного топлива с характерным густым черным дымом. Это свидетельствует о повреждении насосной или сливной инфраструктуры, которое подпитывало пожар. Даже пожар в одном резервуаре приводит к полной остановке всей базы из-за отключения автоматики, электроснабжения, прекращения перекачки, необходимости охлаждения соседних емкостей и повреждения кабелей и арматуры под воздействием высокой температуры. Удар был нанесен в критический момент, когда Ставропольский край уже несколько недель находится в состоянии топливного ажиотажа. Региональные власти ранее направили в регион 17 тысяч тонн топлива в качестве экстренного пополнения, признавая, что операторы не успевают выполнять график доставки. Местные жители сообщали об очередях продолжительностью до 15 часов, лимитах в 20–30 литров и отказе отпускать бензин в канистры. Уничтожение двух распределительных узлов, через которые как раз и должно было быть прокачано это экстренное пополнение, означает, что оно не дошло до потребителя. Это демонстрирует уязвимость модели, озвученной вице-премьером Новиком, который пытался объяснить кризис необходимостью использования накопленных запасов. Удары уничтожают сами эти запасы непосредственно в местах их хранения. Глубина проникновения более чем на 500 километров от контролируемой Украиной территории и повторный успешный налёт на тот же географический район через четыре дня свидетельствуют о неспособности российской ПВО надёжно прикрыть даже заранее определённые как приоритетные цели.

Параллельно с этим происходит систематическое уничтожение логистического флота в Азовском море. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр сообщил о поражении за последние сутки 15 российских судов, среди которых семь танкеров, пять сухогрузов, паром и два буксира. Общее количество пораженных плавсредств с начала июля достигло 105 единиц. Также было заявлено о выводе из строя четырёх элементов систем ПВО. Спутники NASA зафиксировали два очага пожара на воде в районе Керченского пролива, ещё один – в Таганрогском заливе, а также пожар в районе нефтеналивного порта "Кавказ" на Таманском полуострове. Характер ударов по судам свидетельствует о том, что операторы БПЛА целенаправленно пытаются поразить рубку судна. В рубке находится оборудование для управления, связи и навигации, и её повреждение критически затрудняет ремонт и задерживает возвращение судна в эксплуатацию, даже если оно сохраняет плавучесть. Уменьшение количества танкеров среди целей и переключение операторов на сухогрузы объясняется, в частности, тем, что танкеры стали дефицитным ресурсом после предыдущих атак. Это нарушает схему поставок топлива из Таганрога в Крым и вывоза нефти через Чёрное море. Отдельной угрозой для логистики является уничтожение автомобильных паромов, которые используются для перевозки как гражданских, так и военных грузов через Керченский пролив. Таким образом, поражение танкеров, сухогрузов и паромов одновременно блокирует как морские поставки топлива, так и альтернативные логистические маршруты в Крым.

На суше действует система тактического mid-strike, которая превратила оперативный тыл российских войск в зону постоянного огневого поражения. Дроны типов Hornet, Morigan, Zazula 2X, Darts осуществляют непрерывное патрулирование ключевых логистических артерий. Главной целью является трасса R280, сформированная из захваченных участков украинских дорог М14 и М18, соединяющая Ростов-на-Дону с Мариуполем, Бердянском, Мелитополем, Джанкоем и Крымом. Это сухопутная альтернатива Керченскому мосту. Удары фиксируются также в Луганской области: возле Луганска, Старобельска, Алчевска, Брянки, Кадиевки и даже в районе Извариного на расстоянии более 200 километров от фронта. Следствием этого является превращение каждого логистического рейса в отдельную боевую операцию с высоким риском уничтожения. Статистика подтверждает нарастание масштабов: в апреле было геолоцировано 55 ударов по транспорту в оперативном тылу, в мае – 130, в июне – втрое больше. За первые шесть месяцев года потери РФ в категории "автомобильная техника и автоцистерны" достигли 45 500 единиц, за первые 7 дней июля прибавилось еще 3 400, а за 12 дней июля – около 4 500. В июне был установлен месячный рекорд – почти 13 000 единиц. Министерство обороны Украины выделило дополнительные 5 миллиардов гривен на закупку дронов именно для mid-strike, что превратило эту практику из инициативы отдельных подразделений в государственную военную программу. Это не охота на отдельные машины, а лишение самой военной машины РФ способности свободно перемещать грузы между железнодорожными узлами, складами, ремонтными базами и фронтом. Поражение бензовоза или грузовика с боеприпасами приводит к детонации содержимого, уничтожению груза, необходимости комплектования новой партии и её перевозки через ту же опасную зону. Следующий удар часто наносится по эвакуационной или ремонтной группе, прибывающей на место. Использование Starlink для управления на больших расстояниях, искусственного интеллекта для навигации в условиях подавления GPS, а также автоматического распознавания и сопровождения целей делает эту систему чрезвычайно устойчивой. Попытки россиян адаптироваться (маскировка бензовозов под молоковозы, разделение колонн на небольшие группы, движение по полевым дорогам, развертывание средств подавления Starlink) лишь увеличивают время и стоимость доставки, уменьшают её объемы и делают сами средства подавления приоритетными целями.

Отдельным эпизодом, подтверждающим выход технологической войны на новый уровень, стала высадка роботизированного десанта на Кинбурнскую косу. Морской дрон 123-й бригады территориальной обороны доставил на оккупированную территорию наземный беспилотный комплекс с установленным пулеметом. После высадки этот НБК открыл огонь по российским позициям. Это первый задокументированный случай проведения полностью роботизированной десантной операции без риска для личного состава. Это демонстрирует техническую возможность масштабирования подобных операций на другие участки побережья, включая Крым.

В ночь на 13 июля более 350 беспилотников атаковали Московский регион. География поражений и действий ПВО охватила районы Одинцова, Истры, Наро-Фоминска, где сосредоточена высшая бюрократическая, военная и деловая элита РФ. Три человека погибли, пятеро получили ранения. Это свидетельствует о том, что предыдущие налеты, в частности по уничтожению центров космической связи, не были единичными ударами, а являются частью систематической кампании по снижению уровня безопасности столицы. Факт дневного налета, зафиксированного 12–13 июля, объясняется как выбором времени (выходной день, пониженная бдительность боевых расчетов), так и высокой вероятностью использования украинской стороной аналитики на основе искусственного интеллекта для прогнозирования пробелов в плотности российской ПВО.

Под Константиновкой украинская авиация применила управляемую авиабомбу "Выравниватель" собственного производства по скоплению штурмовых групп противника. Боеприпас, сброшенный с самолета Су-27, попал точно в центр здания, полностью его разрушив. Отклонение визуально оценивается как нулевое. Заявленная дальность применения этой бомбы достигает 130 километров, что значительно превышает показатели французских Hammer (до 70 км). Это позволяет наносить удары по целям в глубоком тылу, не заходя в зону поражения плотно развернутых на этом направлении российских ЗРК, включая С-300 и С-400. Применение "Выравнивателя" свидетельствует о решении украинским ВПК проблемы создания высокоточного дальнобойного авиационного боеприпаса, способного поражать цели на дистанции, которая делает невозможным эффективное противодействие со стороны фронтовой ПВО.В дополнение к чисто военным и логистическим ударам фиксируется паралич волонтерских поставок российской армии вследствие топливного кризиса. Представители краснодарского фонда "Добротворцы" сообщили о невозможности найти бензин на трассах в зоне так называемой "СВО", а в Запорожской области его просто нет. Группа "Огни Севастополя" заявила, что выезды автоволонтеров "практически на нуле". "Волонтерский батальон Карелии" фиксирует повышенный спрос на доставку из-за невозможности самостоятельных поездок. Организация "Надёжный тыл" в Коми констатирует, что ситуация "обострилась до предела", и для поездки требуется топливо в канистрах. Таким образом, дефицит топлива, вызванный ударами по НПЗ и нефтебазам, оказывает прямое негативное влияние на способность даже нерегулярных логистических цепочек обеспечивать оккупационные войска. Это означает, что вывод из строя гражданских распределительных мощностей вынуждает военную логистику конкурировать за ресурсы с гражданским сектором и волонтерами, что дополнительно замедляет и удорожает поставки.

Параллельно фиксируется значительный рост собственного производства беспилотных систем в Украине. Министерство обороны с начала 2026 года кодифицировало и допустило к эксплуатации 413 новых беспилотных авиационных комплексов, почти все из которых – украинского производства. Это на 30 % больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 73 % больше, чем в 2024 году. Наиболее быстро растет сегмент ударных коптеров и систем управления через оптоволокно, а также дронов для поражения целей в ближнем и среднем тылу. Этот показатель коррелирует с расширением масштабов кампании mid-strike и общим увеличением количества ударов по оперативному тылу.

На линии непосредственного столкновения продолжаются критические бои за Константиновку, которую российские войска пытаются охватить с трех флангов по тактической схеме операции "Канны" Альфреда фон Шлиффена. Несмотря на ежемесячные потери в тридцать–тридцать пять тысяч человек личного состава и преждевременные ложные доклады Путину о якобы взятии города, Константиновка прочно удерживается ВСУ, оставаясь ключевым элементом пояса из четырёх крепостей Донбасса, где оборонительные бои ведутся ещё с октября прошлого года. Возможное открытие Россией осенью нового фронта в Черниговской области с территории Беларуси, о чём заявлял председатель профильного комитета Верховной Рады Костенко, пока остается чисто гипотетическим инструментом российского психологического давления, поскольку реальных признаков развертывания необходимой группировки в тридцать-сорок тысяч солдат после ожидаемой мобилизации в РФ нет. На геополитической арене позиции Кремля окончательно нивелированы жестким ультиматумом Китая, поскольку Си Цзиньпин лично предупредил Путина о полном разрыве военных и экономических связей в случае попытки ядерного шантажа или применения ядерного оружия против Украины. Пекин жестко защищает безопасность своего главного сухопутного грузопотока через Россию и Беларусь в рамках проекта "Один пояс, один путь", а также устраняет угрозу потери собственной ядерной монополии в Азии, поскольку любой ядерный удар со стороны РФ мгновенно заставит Японию (способную развернуть ядерный арсенал за девяносто дней), Южную Корею и Тайвань приступить к экстренному ядерному вооружению. Системный демонтаж производственных, логистических и инфраструктурных звеньев российского тыла силами ВСУ лишает агрессора возможности продолжать войну в прежнем темпе.

Германия профинансировала поставку 50 000 комплектов для ударных FPV-дронов типа Shrike с функцией автономного наведения на базе искусственного интеллекта. Это обеспечивает неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы на конечной части траектории, поскольку дрон больше не нуждается в постоянной связи с оператором.

Мы наблюдаем реализацию единой стратегии по демонтажу всех уровней российской топливной и военной логистической системы. После производства (НПЗ) уничтожаются региональные хранилища и системы распределения (нефтебазы). После распределения – транспортировка по морю (танкеры, сухогрузы, паромы). После морского этапа – сухопутная логистика оперативного тыла (mid-strike с использованием грузовиков и бензовозов). Одновременно создаются предпосылки для проведения роботизированных десантных операций без потерь, а давление на политический центр (Москва) снижает уровень безопасности правящего класса. Производственная база Украины демонстрирует способность к кратному наращиванию выпуска основных средств поражения, а международная техническая поддержка обеспечивает переход этих средств на новый технологический уровень с внедрением элементов искусственного интеллекта. Результатом является неспособность российской системы реагировать на множественные синхронизированные кризисы, возникающие одновременно во всей логистической цепочке.