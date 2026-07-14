ВСУ прорвали оборону противника на 25 км вглубь территории и освободили 6 населенных пунктов в Днепропетровской области: подробности операции

Украинские защитники из полка "Скала" провели успешную наступательную операцию в Днепропетровской области и прорвали оборону российских войск на 25 километров вглубь территории. В результате боев ВСУ вернули под свой контроль шесть населенных пунктов и освободили более 120 квадратных километров территории.

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В ходе операции захватчики понесли значительные потери в живой силе и технике и были вынуждены отступить. Об этом сообщает "Армия Inform".

К операции по возвращению украинской территории причастны, в частности, бойцы 425-го штурмового полка, которые освободили шесть сел в Днепропетровской области: Терново, Запорожское, Новогеоргиевку, Вороне, Сичневое и Малиевку.

Подробности успешного контрнаступления ВСУ

За время операции подразделения Сил обороны продвинулись вглубь обороны противника на 25 километров и нанесли значительные потери российской 120-й дивизии морской пехоты и подразделениям 68-го армейского корпуса.

Как отмечается, наступление осуществлялось одновременно несколькими штурмовыми группами, действовавшими из района Великомихайловки в восточном и южном направлениях под постоянным прикрытием авиации и непрерывной огневой поддержкой.

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Параллельно украинские силы систематически выявляли и уничтожали операторов российских беспилотников, что обеспечило более безопасное продвижение войск.

Так, пилоты 155-й отдельной механизированной бригады нанесли мощный удар по замаскированной позиции российских войск, которую обнаружила аэроразведка. После бомбардировки по уцелевшим оккупантам отработали операторы FPV-дронов.

А в районе Темировки были уничтожены места сосредоточения личного состава 656-го мотострелкового полка РФ. Поскольку через этот населенный пункт проходит важный логистический маршрут оккупантов, его взятие под огневой контроль существенно затруднило снабжение российских войск и расширило возможности применения украинских ударных дронов.

В целом в ходе операции было освобождено более 120 квадратных километров территории, а противник, из-за значительных потерь, был вынужден отступить.

Напомним, 8 июля наши защитники освободили и взяли под полный контроль поселок Новохатское в Донецкой области, который временно был оккупирован российскими захватчиками с 2025 года. В освобождении поселка отличились бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны также продолжают наступательные действия на юге, где демонстрируют продвижение на отдельных участках фронта. Наиболее заметные результаты зафиксированы в западной части Запорожской области. В то же время ВСУ активизируют удары по тыловым объектам российских войск.

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