Поврежден цех финальной сборки: в Генштабе подтвердили поражение завода по производству 'Шахедов' на территории РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение завода по производству ударных БПЛА, в частности "Шахедов", в Елабугском районе Республики Татарстан (РФ). Огневое поражение предприятия, расположенного на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины, произвели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Об этом сообщили на странице Генштаба в Facebook. Подтверждены попадания и взрывы в районе цели, известно о повреждении цеха финальной сборки вражеских БПЛА.

Результаты поражения завода еще уточняются.

"Этот удар является справедливым ответом Украины относительно российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине. Спасибо нашим воинам за меткость", – сказано в сообщении.

В Генштабе уточнили, что пораженный завод находится в 1054 км от украинской границы. Там россияне изготовят ударные БПЛА "Герань-2" типа "Шахед" и другие. Производственная мощность предприятия – около 300 различных дронов в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 23 апреля группа дронов-камикадзе атаковала город Елабуга, расположенный в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Целью ударных БПЛА стало предприятие, где россияне производят аналоги иранских дронов-камикадзе Shahed под названием "Герань".

Наши беспилотники могли сбросить на завод боеприпасы весом по 250 кг, а затем нанести непосредственный дроновый удар. По предварительным данным, 5 из 6 беспилотников попали точно в цель.

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