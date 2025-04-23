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Поврежден цех финальной сборки: в Генштабе подтвердили поражение завода по производству "Шахедов" на территории РФ

София Закревская
War
2 минуты
3,3 т.
Поврежден цех финальной сборки: в Генштабе подтвердили поражение завода по производству 'Шахедов' на территории РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение завода по производству ударных БПЛА, в частности "Шахедов", в Елабугском районе Республики Татарстан (РФ). Огневое поражение предприятия, расположенного на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины, произвели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Об этом сообщили на странице Генштаба в Facebook. Подтверждены попадания и взрывы в районе цели, известно о повреждении цеха финальной сборки вражеских БПЛА.

Результаты поражения завода еще уточняются.

Поврежден цех финальной сборки: в Генштабе подтвердили поражение завода по производству "Шахедов" на территории РФ

"Этот удар является справедливым ответом Украины относительно российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине. Спасибо нашим воинам за меткость", – сказано в сообщении.

В Генштабе уточнили, что пораженный завод находится в 1054 км от украинской границы. Там россияне изготовят ударные БПЛА "Герань-2" типа "Шахед" и другие. Производственная мощность предприятия – около 300 различных дронов в сутки.

Поврежден цех финальной сборки: в Генштабе подтвердили поражение завода по производству "Шахедов" на территории РФ
Поврежден цех финальной сборки: в Генштабе подтвердили поражение завода по производству "Шахедов" на территории РФ

Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 23 апреля группа дронов-камикадзе атаковала город Елабуга, расположенный в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Целью ударных БПЛА стало предприятие, где россияне производят аналоги иранских дронов-камикадзе Shahed под названием "Герань".

Наши беспилотники могли сбросить на завод боеприпасы весом по 250 кг, а затем нанести непосредственный дроновый удар. По предварительным данным, 5 из 6 беспилотников попали точно в цель.

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