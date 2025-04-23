'Задачи и траектория были нестандартны': всплыли данные об атаке на завод по производству дронов в России. Видео

В течение дня 23 апреля группа дронов-камикадзе атаковали город Елабуга, расположенный в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Целью ударных БПЛА стало предприятие, где россияне производят аналоги иранских дронов-камикадзе Shahed под названием "Герань".

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По предварительным данным, 5 из 6 беспилотников попали точно в цель. Об этом в Telegram сообщает мониторинговый канал "Николаевский Ванёк".

В ходе атаки были задействованы 6 дронов-камикадзе, каждый из которых оснащен боевой частью весом в 250 кг. Кроме того, в сети намекнули, в БПЛА были дополнительные поражающие элементы.

Позже появилась информация, что БПЛА могли сбросить на завод боеприпасы, весом по 250 кг, а затем уже нанести непосредственный дроновый удар.

Благодаря нестандартной траектории преимущественное большинство дронов достигли цели и ударили по производственным мощностям оккупантов. В целом БПЛА преодолели расстояние около 1700 километров.

В свою очередь местные чиновники в Елабуге подтвердили атаку. Городской голова Рустем Нуриев пожаловался, что над территорией района был сбит беспилотник. При этом о судьбе остальных пяти БПЛА чиновник не рассказал.

"Сегодня над территорией Елабужского района средствами ПВО был сбит БПЛА. Специалисты экстренных служб на месте, ведется вся необходимая работа. Жертв и пострадавших нет", – утверждает представитель местной власти.

В связи с атакой аэропорты Нижнекамска и Казани приостанавливали работу. Позже министерство обороны РФ заявило, что оккупанты сбили один украинский беспилотник. Террористическое ведомство рассказало, что дежурными средствами ПВО "уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан".

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